Los rumores de romance entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo suenan cada vez más fuerte. Y es que luego que ambos pasaran los últimos días en la playa con sus hijas y recibieran en Año Nuevo juntos, Natalie Vértiz, la mejor amiga de la pastalera, confirmó que ‘el destino los unió'.

El popular ‘Gato’ y Alexandra Venturo llegaron hasta el fundo San Vicente en Lurín para disfrutar de unos días de sol. Poco antes, ambos se habían estado echando maicito en Instagram, comentando sus post con corazones y caritas enamoradas.

“Ahí en lo del fundo yo yo dije hay que esperar un ratito, pueden ser amigos, están compartiendo con su hija, aunque me parecía rarísimo que no muestren con naturalidad que están saliendo... si salgo con una amiga y su pequeña digo ‘por su lo dudan, estoy acá entre amigos’, pero no fue así... De ahí empieza el tema del Año Nuevo y empiezan las indirectas... subo una canción en el mismo escenario, con la misma foto y la gente dice acá no hay una amistad, puede ocurrir algo más”, comentó Samuel Suárez de Instarándula.

Y es que Rodrigo y Ale subieron a sus historias el tema ‘Dime que sí' de Jay Wheeler y DJ Nelson acompañado de una foto con la misma vista: el sunset en la playa desde la que parece ser la misma habitación.

LA LETRA DEL GATO Y ALE

La disque parejita compartió la canción con una letra que podría estar revelando detalles de su posible historia de amor. “Solo tú me brindas seguridad. Ahora me la paso viendo tu foto, creo que me envolví aunque llevamos muy poco. Ya te quiero pa mí y de tu parte lo noto, también piensas....”, dice el tema.

“La misma canción con la misma vista. Si esta no es una pista que ambos han querido regalarnos, pues estaríamos todos locos”, acotó el popular Samu en sus historias de Instarándula.

Rodrigo Cuba y la cocinera Ale Venturo pasaron el Año Nuevo juntos en la playa y en Instagram se dedican románticos mensajes que confirmarían que iniciaron un romance.

