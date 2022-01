SUELTO EN PLAZA. Al parecer, Rodrigo Cuba ya habría encontrado el amor en los brazos de Alexandra Venturo, mejor amiga de Natalie Vértiz. Luego que se conocieran detalles que evidenciarían un romance entre ellos, ahora se han difundido imágenes de ellos confirmando que sí pasaron Año Nuevo juntos.

El portal de Instarándula compartió fotos y videos donde aparece el ‘Gato’ Cuba junto a su pequeña Mía, pero acompañado también de Ale Venturo, quien también tiene una hija. Ambos se dejan ver en la orilla del mar, disfrutando de una tarde veraniega.

“No sé si estamos ante una nueva relación, me parece igual muy extraño que ellos hayan pasado Año Nuevo juntos y como dos desconocidos”, dijo el periodista de espectáculos Samu Suárez.

Incuso se dejó en evidencia por una usuaria que Ale publicó una storie en el fundo San Vicente con su hija y se escucha la voz de Rodrigo Cuba. Ambos pasearían con sus pequeñas hijas.

“Bueno, vamos a ver qué van a salir a decir en sus redes sociales, si ahora sí se van a mostrar con naturalidad, no creo que sea la última salida, se vendrán muchas más”, recalcó Samuel.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo estarían próximos a confirmar su romance. Foto: Instarándula

LOS DETALLES DE UNA NUEVA RELACIÓN DEL ‘GATO’ CUBA

En sus stories de Instagram, Ale Venturo comparte imágenes de un sunset con una canción donde habla de una relación que lleva poco tiempo y al mismo tiempo ‘Gato’ Cuba publicó también en su historia una foto disfrutando del atardecer. ¿Coincidencia?

“Solo tú me brindas seguridad, ahora me paso viendo tu foto. Creo que me envolví aunque llevamos muy poco”, entona la canción. Además, en varias fotografías de Ale, Rodrigo Cuba no desaprovecha el momento para resaltar su belleza llenándola de corazones.