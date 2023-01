LLEGÓ LA BENDICIÓN. Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya serían padres de una niña luego que la familia entera permaneciera en una conocida clínica en las últimas horas. Como se supo, la empresaria se encontraba en la cuenta regresiva para dar a luz a su pequeña bebé.

Para una usuaria de Instarándula, la parejita ya se convirtió en padres, pues tuvo la oportunidad de ver a la bebé. Incluso, vio a toda la familia de Ale en la clínica local. Por su parte, Samuel Suárez también dio su comentario.

“No puedo confirmar aún nada, pero dejo esto por aquí por la emoción, igual es sospechoso que hace varias horas Ale y el Gato no suban contenido a sus redes. Según la ratuja que me mandó esa imagen a las 10:00 a.m. están en la clínica Delgado. ¿Será que al fin llegó la bendición? ¿Falsa alarma? Ni bien lo confirmen, lo comporto por aquí”, dijo el creador de Instarándula.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya serían padres

LA EMOCIÓN DEL ‘GATO’ CUBA

Más feliz que nunca. Rodrigo el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo esperan con ansias la llegada de su hija y ambos lo hacen notar en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, el más emocionado es el ‘Gato’ Cuba, quien no pierde la oportunidad para mostrar la emoción que siente por ser padre por segunda oportunidad.

El futbolista compartió un nuevo video en su cuenta de TikTok, en donde se le ve compartiendo junto a Ale Venturo con un tierno mensaje: “Ya viene mi bebé”.