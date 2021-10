Melissa Paredes se convirtió en blanco de críticas tras la difusión de su ampay con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del show. La conductora tuvo que alejarse de las pantallas tras la avalancha de cuestionamientos que generó el anuncio del fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba. Pero, ¿cómo se llevaba la pareja cuando todo era felicidad?

Tras las opiniones divididas, en Trome recordamos la vez que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba nos abrieron las puertas de su casa para contarnos detalles de su relación tras el nacimiento de su pequeña hija Mía.

En aquella oportunidad, Rodrigo Cuba se animaba por primera vez a contar algunos secretos de la convivencia con Melissa Paredes, en lo que era una nueva etapa como recién estrenados papis.

En esta conversación de enero del 2018, Rodrigo Cuba abrió su corazón y contó cómo fue que eligieron el nombre de Mía, las locuras que hizo con Melissa Paredes y cómo se llevaba con la familia de su esposa. Lee con atención.

Rodrigo Cuba cuando todo era felicidad con Melissa Paredes antes del ampay. (Fotos: Allen Quintana)

¿Cómo te enteraste de que sería mujercita?

La invitaron a un programa de televisión y me puse a ver.

¿Qué pasó?

Le hicieron en vivo una ecografía y supe que vendría una niña al mundo.

¿Estás preparado para ‘comprar’ tu pistola?

Ja, ja, ja. Solo puedo decir que los tíos están preparados para defenderla.

¿A quién le ves parecido?

En lo físico, a mí; en el carácter, a ella.

¿Tu esposa es brava?

Digamos que es más explosiva y yo muy tranquilo.

¿Cómo le bajas la viada?

Conversando, exponiendo cada uno sus puntos de vista.

¿Cuántas veces te mandó a dormir al sofá?

Nunca.

¿Es buena mamá?

Me ha sorprendido, porque siendo primeriza, sabe un montón de cosas.

¿Te llevas bien con la suegra?

Al principio me aclaró que deseaba conocerme más.

¿Luego te advirtió algo?

Me dijo: Te estás llevando a mi reina.

¿Y con el viejo?

Vive en Estados Unidos y hablamos por videollamadas.

SU VIDA TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJITA

¿Mía, hincha de qué equipo va a ser?

Voy a dejar que elija, aunque el tío es fanático de la ‘U’ y de repente va a querer regalarle su polito.

¿Apoyas cuando llora?

Lo hago, aunque sea pasando cosas, pero ahí estoy.

¿Ya has aprendido a atenderla?

Sé sacarle su ‘chanchito’.

¿Elegiste los nombres?

Siempre decía que si un día tenía una hija, le pondría Lía y Melissa.

Se cumplió...

Ella me propuso Mía en vez de Lía y acepté porque son muy parecidos. Con el segundo no había problemas.

Entre nos, ¿tu señora cocina bien?

Lo hace pocas veces, pero cuando le toca, su fuerte es el ají de gallina.

Tranquilo, perfil bajo y hoy estás expresivo...

Fui frío y ahora con mis dos amores soy muy cariñoso.

No te veo muy activo en el Instagram.

No me llama mucho la atención conversar con gente que no veo.

¿Te gusta la televisión?

No es lo mío.

¿Le prohibirías a Melissa que trabaje allí?

No, porque es lo suyo.

¿Una locura por Mía?

Apagar todo, que la casa esté en silencio, para que duerma y nosotros amanecer conversando y riéndonos de tonterías de lo que hicimos cuando éramos solo amigos.

QUERÍA UN HIJITO MÁS Y SEGUIR EN LA SELECCIÓN

¿Vas por ‘más’?

Quiero disfrutarla, pero sí me encantaría otro hijo, porque deseo que crezca acompañada.

Solo falta que te convoque el ‘Tigre’ Gareca al Mundial...

Sería un sueño. Estuve ante Bolivia y Ecuador. Me hizo jugar marcando en derecha e izquierda en los entrenamientos y le agradó lo que hice.

Entonces, puede ser...

Estoy en el universo del técnico y hay que empezar bien el año para que me vuelva a mirar.

Bueno, ese será tu objetivo en el 2018.

Dios me dio una hermosa alegría en el 2017 y hay que luchar por conquistar cosas importantes en esta temporada.

Gracias por abrirnos las puertas de tu intimidad.

Al diario por esta entrevista y ya saben que soy poco de fotos, pero siempre he respetado el trabajo de ustedes.