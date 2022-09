Amor y Fuego compartió este lunes un documento fiscal que rechazaba la denuncia que le entabló Rodrigo Cuba a su exesposa Melissa Paredes el pasado mes de junio, por el delito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar bajo la modalidad de violencia psicológica.

Según la resolución difundida por el programa de Rodrigo González, el popular Gato acusó a la madre de su hija de agredirlo reiteradamente hace ocho meses a través de los medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, además de atacarlo a través de sus redes sociales.

“Me señala como mal padre, violentador y ladrón. Me decía que me ponga los pantalones, que soy un ‘hijito de mamá', que soy un corrupto. Me cuestiona como mal padre y ser humano y le habla mal a mi hija de mí” , denunció Rodrigo Cuba según consta en el documento compartido por Amor y Fuego.

RECHAZAN DENUNCIA DEL GATO

La Fiscalía indicó que, tras una evaluación psicológica, Rodrigo Cuba está orientado a actividades de interés personal y no se observa que está supuesta situación de ‘sintomatología ansiosa’ lo esté limitando a realizar sus actividades diarias. “No hay daño ni secuelas psíquicas”, acotaron las autoridades.

En ese sentido, declararon ‘no a lugar’ formalizar ni continuar una investigación preparatoria en contra de Melissa Paredes por la presunta comisión del delito contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres y el grupo familiar en agravio del Gato.

Rodrigo Cuba aseguró que Melissa Paredes lo violentaba psicológicamente llamándolo ‘mal padre’, ‘ladrón’, ‘corrupto’ y ‘violentador’.

