Rodrigo ‘Gato’ Cuba rompió su silencio luego de las acusaciones que hizo Melissa Paredes este viernes en el magazín “América Hoy”. El futbolista señaló que fue la conductora de televisión lo humilló y lamentó que su matrimonio haya terminado en medio de una polémica.

“Esta es la primera y única vez que saldrá a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional. Melissa me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, se lee al inicio del extenso comunicado.

Rodrigo Cuba señaló que los audios que Melissa publicó en televisión nacional fueron sin su consentimiento.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ‘ampay’, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, solo para quedar bien tú”, acotó.

El deportista también se refirió a las supuestas indirectas que Melissa Paredes le habría enviado a través de las redes sociales. “Te burlas en tus redes sociales de mí y, dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”, puntualizó.

Además, el futbolista del club César Vallejo aclaró que no conocía fecha ni dirección de donde se mudaría su aún esposa y su hija. “El día de hoy vuelves a mentir y presentar ‘pruebas’ que yo sabía que te irías con mi hija; nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’”, señaló.

‘GATO’ CUBA HIZO CRONOLOGÍA DE ABANDONO

Tras ello, Rodrigo ‘Gato’ Cuba hizo una cronología de los hechos del 28 de octubre, día en el que Melissa Paredes se retiró de la vivienda que compartían junto a la pequeña Mía.

“7:30 a.m. Salí a trabajar, mientras Mía dormía contigo y no pude despedirme. 11:18 a.m. Me mandas un WhatsApp pidiéndome que te dé la clave de las clases virtuales de nuestra hija. 11:19 a.m. Me respondiste ‘Lee tu correo’. 11:19 a.m. Lo leí y te dije que no sabía de qué acuerdo estabas hablando, te pedí dirección y no me la mandaste. 12.00 a.m. Me dijiste habla con mi abogada. 12:31 a.m. Tu abogada después de comunicarse con la mía nos informó la dirección. 5:55 p.m. Encontrándome afuera de un edificio te pedí me digas en qué departamento vivía y me das otro número, de no ser por el portero que gustoso me ayudó. ¿Qué hubiera hecho?”, detalló.

