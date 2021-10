Rodrigo ‘Gato’ Cuba emitió un comunicado en su cuenta de Instagram después que denunciara a Melissa Paredes por abandono de hogar. El futbolista también colgó unos chats de Whatsapp donde le pide a la conductora de televisión que lo mejor es darle estabilidad a Mía, su hija.

Según el jugador de la Universidad César Vallejo, la modelo le avisó que se retiraría de la casa cuando él no estaba presente, a través de un correo electrónica llevándose a su pequeña.

“Melissa, no sé de qué acuerdo estás hablando. Hasta hace unos minutos pensé que estábamos en una conciliación. ¿Dónde está Mía? Dame la dirección para poder ir a verla y recogerla porque quedamos que el día de hoy íbamos a ir a almorzar con mi familia. Luego, puedo dejártela, no le hagas daño a Mía hay que darle estabilidad”, escribió el ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes contestó al jugador que hable con su abogado porque “no tengo nada más que hablar contigo”.

Posteriormente, en conversación con el abogado se coordinó que Rodrigo Cuba podía visitar a su hija dentro de la casa hasta que se llegue a un acuerdo en la conciliación.

La conversación entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. (Instagram)

‘PELUCHÍN’ SE BURLA DE MELISSA PAREDES

Rodrigo González estuvo atento a las nuevas declaraciones de Melissa Paredes, quien apareció hoy en “América Hoy” para defenderse luego que su aún esposo Rodrigo Cuba interpusiera una denuncia en su contra por abandono de hogar.

El conductor de Amor y Fuego no tuvo piedad de la actriz y arremetió contra ella luego que mostrara un nuevo audio, con el cual intentó demostrar que no se retiró de la vivienda que compartía con su aún esposo sin que este tuviera conocimiento del hecho.

“Revela lo cínica que es, nada más, revela lo desesperada que está para tratar de echarle la culpa y no revela absolutamente nada más que eso”, cuestionó el presentador de espectáculos a través de una transmisión en su cuenta de Instagram.

“Cada vez que sale se hunde más, cada vez que habla se hunde más, intenta hundirlo a él y se hunde sola (...) Esa no tiene sangre en la cara, de verdad, ese audio solo revela que no paga la luz”, añadió.

‘Peluchín’ también se burló del ‘Gato’ Cuba tras considerar que la protagonista de la telenovela “Ojitos Hechiceros” lo había dejado mal parado en esta historia.

“Mientras más habla, más se arruina (Melissa Paredes). La conclusión hasta ahora es que el ‘Gato’ es cachudo, es mantenido, es obsesivo y ella le dijo que ya no lo amaba, entonces como le dijo que ya no lo amaba, no entiendo (cuál es) su sorpresa”, concluyó.