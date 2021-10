SE CANSÓ DE LAS DIFAMACIONES. Rodrigo Cuba emitió un comunicado en sus redes sociales tras denunciar a su aún esposa Melissa Paredes por abandono de hogar. El futbolista no soportó que la modelo despotricara contra él en el programa ‘América Hoy’ y le respondió. Estas son las primeras líneas de lo que dice el deportista:

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional. Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminará así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, escribió.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú. Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo porque es lo correcto”, agregó.

Rodrigo Cuba emite comunicado contra Melissa Paredes. Foto: Instagram

RODRIGO CUBA: “YO SOY UN BUEN PADRE”

En otro momento de su extenso comunicado, Rodrigo Cuba le deja en claro a Melissa Paredes que siempre ha sido un buen padre y que no pretende quitarle la custodia de su hija.

“Yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú. Quiero conciliar sí, pero una tenencia compartida porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida. Solo quiero el bienestar de mi hija y mi conducta lo demuestra”, precisa.

“Acá no hay ganadores, tú terminaste con una familia, sentémonos, deja de lado tus egos y seamos consecuentes con nuestros actos. Hoy y siempre, te amo hija, nunca te dejé, nunca te perderé porque tú eres parte de mí y yo de ti”, sentenció.

‘GATO’ CUBA JURA QUE NUNCA HARÍA DAÑO A MELISSA

Rodrigo ‘Gato’ Cuba también advierte que, de filtrarse un vídeo íntimo de Melissa Paredes, él no sería el responsable pues “jamás le haría daño a la madre de su hija”. Precisó que no es un delincuente y que tomará medidas legales, pues están dañando su reputación.

“Me envías un correo responsabilizándome de ser el caso saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería el responsable. Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija”, sentenció.

“Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable y también tomaré las acciones legales contra quienes me difamen y difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación y la tuya porque mi honra está en juego”, agregó.

