¿ENCONTRÓ EL AMOR? Rodrigo Cuba pasó las fiestas de Año Nuevo junto a su pequeña hija Mía en una casa de playa, mientras que Melissa Paredes habría rumbeado al lado del bailarín Anthony Aranda, según sus imágenes de Instagram. Sin embargo, el ‘Gato’ Cuba no celebró solo, pues habría tenido compañía de una mujer.

Según las imágenes compartidas en Instagram, el ‘Gato disfrutó del sol, playa y arena horas antes de la noche de año nuevo. Pero un curioso detalle llamó la atención, pues se puede observar que los pareos que están en la arena serían los mismos que usa Alexandra Venturo, mejor amiga de Natalie Vértiz.

En sus stories, Ale Venturo comparte imágenes de un sunset con una canción donde habla de una relación que lleva poco tiempo y al mismo tiempo ‘Gato’ Cuba publicó también en su storie una foto disfrutando del atardecer.

“Solo tú me brindas seguridad, ahora me paso viendo tu foto. Creo que me envolví aunque llevamos muy poco”, entona la canció. ¿Casualidad?

Rodrigo Cuba pasa días junto a su pequeña Mía, pero un detalle llamó la atención. Foto: Instagram

‘GATO’ CUBA Y ALE VENTURO SE DAN CORAZONES

Pero eso no sería todo, pues Rodrigo Cuba comenta las fotografías de Alexandra Venturo y los llena de corazones y diamantes azules, cuyo color sería característico y el símbolo de una probable relación.

Según su cuenta de Instagram, Ale es cocinera y pastelera, además es dueña de su emprendimiento conocido como La Nevera.

Rodrigo Cuba pasa días junto a su pequeña Mía, pero un detalle llamó la atención. Foto: Instagram

Rodrigo Cuba pasa días junto a su pequeña Mía, pero un detalle llamó la atención. Foto: Instagram

Rodrigo Cuba pasa días junto a su pequeña Mía, pero un detalle llamó la atención. Foto: Instagram

Rodrigo Cuba pasa días junto a su pequeña Mía, pero un detalle llamó la atención. Foto: Instagram

MELISSA JUNTO AL ‘GATITO ACTIVADOR’

Por su parte, Melissa Paredes habría usado la misma estrategia que el ‘Gato’ Cuba. No compartió una foto con el bailarín Anthony Aranda, pero sí se dejaron ver detalles que estarían juntos.

Incluso la modelo habría pasado también fiestas de fin de año con la mamá del ‘gatito activador’, por lo que la relación de ambos ya sería oficial.