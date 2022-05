¡CON TRANQUILIDAD! Rodrigo Cuba dio a conocer que su hija conoce a Ale Venturo, su actual pareja, como “tía Ale”, porque para él es importante el bienestar de su pequeña y más adelante pueda explicarle todo con calma.

“¿Qué le dices? Que es la tía Ale y así he preferido manejarlo por el bienestar de mi hija porque considero que tiene que primero entablar de una relación de conocerse y todo , para ir más adelante paso a paso y explicarle cuál es la real situación”, manifestó el jugador de fútbol.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo no se besan en frente de su hija: “Hay que ser prudentes”

Magaly Medina le cuestionó al futbolista si se dan un beso frente a su hija, a lo que ambos respondieron rápidamente que no y Cuba recalcó que hay que ser prudentes.

‘Gato’ Cuba presentó a Ale Venturo a su hija como “tía”: “Es ir paso a paso, para que mi hija entienda”

“Hay que aclarar un tema porque definitivamente yo considero que hay que ser prudente. Hoy por hoy mi hija no sabe todavía, no me he sentado con ella todavía a conversar que Alexandra es mi pareja”, señaló.

“Ya le tiene cariño, se llevan muy bien, pero es ir paso a paso, para que mi hija pueda entender que su papá tiene una nueva relación y lo pueda entenderlo de la mejor manera” , recalcó.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González destroza a Melissa Paredes y asegura que ‘envidia’ al ‘Gato’: “Se te ve mustia e infeliz”

Magaly desmiente a mamá de Melissa y dice que no tiene ampay del ‘Gato’: “Los run run venían de ella”

¿Quién es Ale Venturo, la empresaria que le robó el corazón a Rodrigo ‘Gato’ Cuba?