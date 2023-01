Rodrigo ‘Gato’ Cuba, novio de Ale Venturo, decidió despedir el 2022 con un emotivo mensaje que compartió en su perfil de Instagram, donde recalcó que conoció “la tristeza más profunda”.

El futbolista abrió su corazón a sus seguidores y también resaltó sentirse agradecido por las lecciones aprendidas.

“Este año ha sido una montaña rusa de emociones, he conocido la tristeza mas profunda, esa que te ahoga. Pero también me enseñaste la felicidad máxima. Te agradezco por lo bueno, lo malo, las alegrías, las lágrimas y porque me demostraste que tengo una familia que me ama y amo”, expresó el deportista y expareja de Melissa Paredes.

Además, Rodrigo dijo sentirse entusiasmado por el nacimiento de su hija en 2023, fruto de su relación con Ale Venturo.

“Vamos por un 2023, donde vas a llegar tú (su hija junto a Ale Venturo) a completar nuestra familia, por más días a tu lado, por seguir juntos y por ser mejor persona día a día. Gracias a todos por estar siempre presentes por aquí a lo largo del año. Feliz Año Nuevo”, indicó.

Rodrigo 'Gato' Cuba envía emotivo mensaje para cerrar el 2022. (Foto: @gatocuba16).

Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo: ¿Dónde pasarán el Año Nuevo?

A través de las redes sociales, la pareja evidenció que alquiló una casa de playa para recibir el Año Nuevo.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se encuentran junto a sus pequeñas hijas, quienes se han vuelto inseparables desde que sus padres se conocieron.

