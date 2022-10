QUÉ PASÓ. Korina Rivadeneira opinó sobre el ampay de Rodrigo Cuba con una jovencita en una discoteca en Piura y arremetió contra Ale Venturo por haberlo perdonado. La exchica reality se presentó EN VIVO en ‘En Boca de Todos’ y se mostró totalmente indignada.

“Me fui un poco al escenario en el que Mario (Hart) haga una cosa así, sé que una no puedo escupir hacia arriba porque te puede caer en la cara, pero ahorita yo diría que no perdonaría una cosa así ”, remarcó.

Asimismo, la venezolana dio con palo al ‘Gato’ Cuba por faltarle el respeto a su pareja embarazada al bailar y besar en el cuello a una joven piurana.

“Más que asumir la responsabilidad, yo creo que no valora a la persona que tiene al lado, eso me parece. ¿Ustedes creen que si el ampay hubiese sido en la boca, ella lo hubiese perdonado de la misma forma? Quizás él le dijo ‘es mi prima lejana ’”, puntualizó.

Korina Rivadeneira sobre el caso de el 'Gato Cuba'

ALE VENTURO Y RODRIGO SIGUEN JUNTOS

Tras el ampay en Piura, Ale Venturo y el Gato Cuba se lucieron juntos en un nuevo local de la empresa de la rubia. En una transmisión en vivo, la pareja se mostró feliz e incluso se tomaron fotos con los asistentes, por lo que se entiende que el futbolista fue perdonado.

El último 3 de octubre, Amor y Fuego difundió imágenes de Rodrigo Cuba con una jovencita en Piura , en las cuales se le ve perreando y acercando su rostro al cuello de la mujer, esto pese a que hace poco anunciaron el embarazo de Ale Venturo.

Precisamente, por el estado de la empresaria, Peluchín lanzó fuertes comentarios contra el ex de Melissa Paredes. “Yo creo y esta es una opinión muy personal, que una persona enamorada no hace eso, que una persona que respeta a su pareja no hace eso. “No la quiero como aparento, no la cuido como parece”. Olvidémonos de ese tema, preocúpate por quien viene en camino ¿no? Ni siquiera se frenó un poquito por eso, ¿de qué está hecho el Gato Cuba?”, cuestionó.