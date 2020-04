Le pide que reaccione. Rodrigo González habló sobre Alondra García Miró y las declaraciones que hizo Paolo Guerrero.

“Oigan mis amores, que ruido me hizo eso de ‘yo no estaría contigo si eres actriz y tienes que besarte con otro’, y ella echada como una geisha como dándole un salvoconducto: ‘no mi amor, lo que tú mandes y ordenes va a ser’, ‘no mi amor, primero que todo es mi pareja’... un poquito de por favor”, dijo Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

Además, Rodrigo González le pidió a Paolo Guerrero que respete el trabajo de Alondra García Miró. “Yo sé que para muchos no es fácil, pero así como su sueño es ser futbolista, deja que la otra si quiere ser actriz, se chape a alguien porque el papel lo requiere. ¿Será por eso que Alondra es la engreída favorita y nuera entregada a Doña Peta y los sueños de Paolo?”, finalizó el conductor.

Como se recuerda, en medio de la transmisión que realizó Paolo Guerrero con Jefferson Farfán, el ‘Depredador’ reveló que no aceptaría que Alondra García Miró, en su faceta como actriz, realice escenas de besos con otros actores. La ‘Foquita’ reaccionó incómodo ante la respuesta de su ‘compadre’.

Paolo Guerrero indicó que no soportaría ver que Alondra García Miró realice escenas ‘fuertes’ como actriz, además, indicó que su respuesta se basa en ‘un macho que se respeta’.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", dijo Paolo Guerrero.

“No pues, hermano, hay que respetar el trabajo. Ella es una actriz”, respondió Jefferson Farfán, muy sorprendido por la respuesta del ‘Depredador’.

Alondra García Miró también participó de esta conversación y respaldó al jugador mencionando que ‘su relación es primero’. “¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, agregó la modelo.

