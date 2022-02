‘Peluchín’ dice que bronca de Magaly y Jessica es ‘armani’: “Es una estrategia, el amiste va ser en su programa”

¿SERÁ? Rodrigo González se refirió a los dimes y diretes de Magaly Medina y Jessica Newton, los cuales iniciaron luego que la conductora de televisión lanzara duros comentarios contra Deyvis Orosco por pedirle, por segunda vez, la mano a Cassandra Sánchez de Lamadrid en un concierto en vivo.

Para el conductor de ‘Amor y Fuego’, toda sería “armado” debido al bajo rating de ‘Magaly TV: La Firme’, el programa es superado ampliamente por la telenovela Maricucha.

“A Newtoon le encanta el show, que por eso también es amiga de Magaly. Después de todo esto, se van a amistar y van a decir que esto corresponde a la vida y que la vida es así, y van a decir que los demás han especulado. Puede ser que ahora que Maricucha la está revolcando (en rating), sea una estrategia”, aseguró.

No obstante, Gigi Mitre no cree que Jessica y Magaly estén realizando todo esto por rating. “No creo que se presten para decir esas cosas por estrategias, para mí eso no es armado”, agregó.

El popular ‘Peluchín’ afirmó que Magaly Medina se reunió con la productora de ‘Mujeres al Mando’ el fin de semana, dejando entrever que todo se trata de una estrategia. Además, aseguró que la ‘Urraca’ usa a sus amigos.

“Cuando han sido las dos únicas veces que yo he ido al show de Magaly, en Latina cuando nos peleamos y en ATV cuando nos peleamos. Ella a los que han sido sus amigos luego los utiliza para eso, seguramente que el amiste va ser ahí en el show. Ahora no, ahora esto va seguir el curso que tenga que seguir, pero te apuesto a que el amiste compite con Maricucha”, enfatizó.

