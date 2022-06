Rodrigo González regresó a su programa luego de superar el coronavirus y le contestó con todo a Fiorella Retiz por acusar a su programa de acoso y discriminación, luego que un reportero de Amor y Fuego la abordara tomando un bus de transporte público.

“ No entendemos esas ganas de victimizarse... Si uno cree que porque ha eliminado todas las fotos en Instagram y pone cinco nuevas, la vida se resetea, no, no somos computadoras, somos seres humanos que cometemos errores, que podemos enmendarnos y salir adelante y corregirnos, pero no vas a pretender que siendo un personaje público, habiéndote metido en tanto escándalo, todavía con las burlas, las cancioncitas dedicadas, las risitas con tu amiga, eso hizo que tú llamaras la atención, por ese tema, no por tu trabajo ”, dijo el popular Peluchín.

Asimismo rechazó que el hecho que sus reporteros quieran comunicarse con ella para sacarle unas declaraciones, no es acoso, así como tampoco buscaron transmitir un mensaje de discriminación. “Se va victimizar y va decir que nos estamos riendo de las personas que usan el transporte público... creo que sería un disparate que teniendo un medio masivo nos vayamos a reir porque usa el transporte público”; indicó.

GIGI MITRE LLAMA HUACHAFA Y ACOMPLEJADA A FIORELLA RETIZ

Por su parte, Gigi Mitre destacó que en Willax casi todos los trabajadores usan el transporte público y que todos en algún momento lo han pasado, por lo que le pidió que no se haga la víctima. “Acá la víctima de todo esto fue la esposa de Miyashiro. Ahí no te importó el respeto ni nada, y ahora porque te ponen un micrófono en la calle.... nuestro reportero además fue súper educado, correcto, en su sitio, no la invadió ni nada” , dijo la conductora.

En otro momento, Rodrigo González se refirió a las afirmaciones de Fiorella Retiz, quien dijo que un alto funcionario de Willax vetó el informe en cuestión. “No se retiró la promo, lo que hicimos fue consultar con el área legal y aquí no hay delito... no hemos cometido ningún delito, no se te ha faltado el respeto, nos podemos manejar con ánimo jocoso ”, indicó Peluchín.

Finalmente, Gigi le pidió que se deje de complejos y no sea ‘huachafa’.

Rodrigo González aseguró que su programa no ha cometido ni discriminación ni acoso contra Fiorella Retiz y que la exreportera solo quiere victimizarse.

TE PUEDE INTERESAR

LATAM Airlines lanza comunicado y explica por qué Jossmery Toledo fue retirada de avión

Dalia Durán revela que le prestó hasta 4 mil soles a John Kelvin para su emprendimiento en prisión: “Estoy esperando que me lo devuelva”

Rocío Miranda: “Jazmín Pinedo me ninguneó cuando fui a su programa”