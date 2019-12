Alejandra Baigorria ha estado en los encabezados de las noticias por un supuesto embarazo tras la difusión de un video que su novio, Arturo Caballero, compartió en su Instagram. Muchos usuarios en redes sociales se preguntaron si los rumores eran ciertos, pero la pareja optó por el silencio.

Durante una activación organizada para la promoción de alisados para el cabello en mujeres embarazadas -que contó con la presencia de Melissa Loza-, el novio de la ‘gringa de Gamarra’ negó que su pareja esté esperando un bebé.

Sin embargo, algunos cuestionaron que los dos empresarios hayan utilizado el tema del embarazo para promocionar su evento. Por eso, el conductor Rodrigo González, lamentó que la participante de Esto Es Guerra haya caído en el ‘show’.

“Alejandra Baigorria está siendo muy cuestionada por la manera contravertida como ha hecho promoción en base a un supuesto embarazo. Si sabe que hay tanta gente especulando con lo mismo, no vas a un evento y con el novio al que no le gustaba el espectáculo, a hacerte un tratamiento de alisado para embarazadas con Melissa Loza que sí lo está", expresó Peluchín.

Además, le recomendó a Alaejandra ser más sincera con sus seguidores y todos aquellos que la admiran y evitar involucrar a su novio en sus negocios, pues cada uno debe guardar distancia del trabajo del otro como hasta ahora se estaban manejando.

“A la gente no le gusta eso. Lo que le gustaría a la gente es celebrar contigo y compartir la buena noticia en caso que fuera cierto y desearte lo mejor. Pero no con esa forma no pues Alejandra. Ya estamos grandes todos, es muy feo meterte con eso, jugar con un embarazo. Es mejor ser sincero con tu público, sobretodo cuando es algo tan lindo, pero no de esa forma. No jugando con la ayuda de tu novio, que se especule sobre eso”, finalizó.

Rodrigo González - Trome