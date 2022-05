Rodrigo González y Gigi Mitre volvieron a comentar la polémica entre Mario Irivarren y Vania Bludau, luego que el exchico reality admitiera que tiene problemas de ira y que en algunas oportunidades maltrató a su expareja. Los conductores de Amor y Fuego recomendaron que ambos vayan a terapia, aunque criticaron que el empresario haya buscado apoyo en el actor Christopher Gianotti.

Todo comenzó cuando pasaron unas recientes declaraciones de Vania, quien aseguró que la situación ya llegó a su tope. “ Yo creo que ya es suficiente” , dijo para las cámaras de Amor y Fuego. “Ella se merece un hombre que la haga feliz, se merece lo mejor, como todos nos merecemos la felicidad”, dijo el popular Peluchín.

Sin embargo, Gigi aseguró que si no lleva una terapia, siempre volverá a repetir los mismos patrones. “Va venir otro que le haga lo mismo y mario va seguir, por más que haya estado con las chicas más lindas de la televisión, pero hay que tener un nivel de amor propio...”, comentó la conductora de Willax.

Rodrigo González no desaprovechó la oportunidad y aprovechó para mandar tremendo misil al conductor de ‘Preguntas que arden’, quien según su cuenta oficial de Instagram, es coach ontológico. “También si se trata con Christopher Gianotti... que te devuelva la plata....”, arremetió el conductor.

Gigi Mitre se preguntó si el actor también era couch. “Lo ayuda como amigo supongo, no sé por qué lo nombró, a menos que sea couch de verdad”, indicó. “Yo tampoco sé por qué resucitó a ese muerto pero lo sacó a colación y me pareció un disparate” , agregó su compañero.

Christopher Gianotti asegura que es couch ontológico pero Rodrigo González y Gigi Mitre dudaron de la ayuda que le brinda como profesional a Mario Irivarren.

MARIO IRIVARREN LE AGRADECE A CHRISTOPHER GIANOTTI

En conversación con Rodrigo y Gigi el último jueves, Mario Irivarren indicó que le agradecía a su expareja porque hasta el último momento le pidió que vaya a ver a un especialista para trabajar en sus impulsivas reacciones. “Yo de verdad hasta el último me cerré, estaba en negación, pero ya luego por cosas del destino, me crucé con la persona adecuada”, acotó.

El empresario reveló que se trata de su gran amigo Christopher Gianotti, a quien hace unos días dio una divertida entrevista. “ Me ha ayudado, me ha guiado en este proceso, me ha recomendado a la persona adecuada, es un gran amigo con el que converso mucho, me ayuda de ver las cosas de otra manera, me ayuda a ordenar mis ideas ”, dijo el empresario.

En ese sentido, aseguró que está siguiendo todo este proceso de sanación que es muy ‘complicado’. “Implica hablarte muy duro a ti mismo... no he venido aquí a pelear, sino a intentar calmar las cosas”, expresó muy abatido por el tema.

Finalmente indicó que no pretende minimizar sus actos con Vania Bludau ni justificarse, pero aclaró que no se considera una ‘mala persona’ ni un ‘tipo agresivo’.

