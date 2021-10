Luego del altercado que protagonizó con Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, Rodrigo González salió al frente para responderle luego de que ella lo calificara como ‘tarado’ por hacer referencia a esos temas personales delante de sus hijas.

Todo comenzó cuando el conductor de Amor y Fuego le preguntó sobre las edades de sus tres hijas. “Mi hija Constanza tiene 12, Esperanza tiene 11 y Cecilia va cumplir en diciembre 8 años”, contestó. “¿12, 11 y 8 ya? Me acuerdo que nosotros hicimos la prueba de ADN”, dijo el popular Peluchín.

Fue en ese momento que Monserrat Seminario se indignó y mandó a callar a Rodrigo, ya que sus pequeñas estaban escuchándolo. “Cállate la boca que están al costado mis hijas... no seas tarado”, arremetió y calificó su comentario como una ‘tontera’.

Esposa de Melcochita cuadra EN VIVO a Rodrigo por recordar prueba de ADN a hijas

CUADRA A MONSERRAT

Al respecto, Rodrigo González expresó que ‘no pueden tapar la realidad’ y devolvió el calificativo de ‘tarado’ que le mandó la esposa de Melcochita.

“Nadie trapeó el piso, la señora piensa que puede tapar su pública realidad y pasado . Ni su esposo la defendió y fui yo quien la retiró del enlace para evitar hacerle pasar un mal rato a Melcochita. Tarado es quien cree que puede burlarse de una persona adjudicándole una paternidad que no le corresponde con total impunidad. Nuestro show se encargó de desenmascararla en su momento y eso es algo que no se puede borrar. Si la señora se ofende es su problema no el mío”, indicó Rodrigo González en sus redes sociales.

‘Melcochita’ celebra su quinto aniversario de bodas con Monserrat Seminario

MONSERRAT SEMINARIO DESATÓ SU FURIA

“No son tonteras, tenemos imágenes pero este no es el momento de hablar de eso, no te molestes Monserrat”, dijo el conductor. “Eso ya pasó, yo tengo mis hijas alrededor que me están escuchando... ¿no te das cuenta?”, contestó molesta.

Rodrigo González le pidió que no se estrese y aseguró que ella fue quien hizo más bulla de su comentario. “Monserrat yo no he dicho nada malo, tampoco tengo que saber con quién estás cuando haces una llamada a nuestro show. No me hables como si yo hubiera querido hacer algo a propósito, de mala intención, cuando no es la realidad”, indicó.