Rodrigo González tiene un mensaje para Pedro Loli. El exconductor de TV conversó con sus seguidores a través de redes sociales tras la presentación del cantante en el programa ‘El Dúo Perfecto’ en donde aprovechó para ofrecer disculpas a su familia por la acusación de varias mujeres de infidelidad.

Peluchín se mandó con todo y lamentó la ‘actuación’ del exparticipante de ‘El Artista del Año’ al intentar llorar y pedir perdón por ser ‘confiado’, en lugar de asumir la culpa de sus acciones.

“Pedro Loli, la actuación de Pedro Loli con la ayuda de la anfitriona de casa, Gisela. ¿Vieron ese perdón -aunque nunca escuchamos decirle a él esa palabra- ese perdón ‘público’ a su esposa después de dos semanas y media?”, declaró.

En ese sentido, el presentador se solidarizó con Pedro Gallese quien sí asumió la culpa de su error y se le notó sincero al ofrecer disculpas a su esposa Claudia Díaz al ser ampayado con otra mujer.

Por eso, se burló de Loli al decir que hacía sufrír a su pareja por ‘confiado’ y no por un error que cometió.

“‘Eso me pasa por confiado’ Pedro ‘el confiado’ Loli. ¿Creías que no te iban a delatar? Porque no fue ni uno, ni dos, ni tres. Ya perdimos la cuenta”, expresó.

Rodrigo González sobre Pedro Loli