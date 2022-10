Rodrigo González dedicó varios minutos de su programa para aclarar las declaraciones sobre Magaly Medina que dio el pasado miércoles en el programa de Regina Alcóver en Radio Felicidad. El conductor de Amor y Fuego aseguró que nunca llenó de elogios a la urraca, además de indicar que su amistad se había terminado.

“No he llenado de elogios a nadie, mi educación, mi entraña, mi corazón y todo mi ser no funciona de una manera mezquina. No puedo dejar de reconocer el trabajo de alguien, hablo de lo profesional, es innegable lo que estoy reconociendo”, dijo el popular Peluchín refiriéndose al momento en el que dijo que la conductora de Magaly Tv La Firme era una triunfadora.

En ese sentido, aseguró que en el mundo de la farándula lorcha hay mucha mezquindad y que muchos no se atreven a reconocer los logros de su competencia. “He reconocido lo que corresponde y también he sido categórico en decir que no me amisto con nadie porque no estoy peleado, sino que la amistad se ha terminado, me dejan como si fuera un fariselo. Yo soy consecuente, el hecho de que una amistad se haya terminado no significa que yo me vaya alegrar cuando le pase algo malo, yo celebro cuando en la vida le va bien a las personas que ya no están más en mi vida”, acotó Rodrigo González.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ SOBRE SU AMISTAD CON MAGALY MEDINA?

Rodrigo González decidió brindarle una entrevista a Regina Alcóver para su programa en Radio Felicidad. En la conversación, el popular Peluchín habló de su enfrentamiento mediático con Magaly Medina, el mismo que ha cobrado vigencia luego que la urraca se burlara del rating de Amor y Fuego.

La mamá de Gian Marco le preguntó al conductor de Willax si habría la posibilidad de que se amiste con la conductora de Magaly Tv La Firme, con quien compartió una entrañable amistad hace varios años. “¿Si me voy a amistad con Magaly? Yo creo que para amistarse es porque estás peleado y yo no me he peleado con Magaly”, respondió.

En ese sentido y para sorpresa de sus fanáticos, decidió echarle flores a la urraca. “Yo le deseo lo mejor de la vida, me parece una triunfadora, la mejor en lo que hace y la pionera. Celebraré siempre cuando en la vida le vaya bien y no me alegraré cuando las cosas le salgan mal nunca”, dijo Rodrigo González.

Asimismo, indicó que hay personas que cumplen un determinado rol en un determinado momento de tu vida. “Luego las personas evolucionan en diferente visión o para ti, algunas involucionan”, agregó el conductor de Amor y Fuego en referencia a Magaly Medina.

