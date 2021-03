RODRIGAMUS. En el momento que anunció su matrimonio, Magaly Medina recibió las felicitaciones de sus familiares y amigos cercanos, pero no fue el caso de Rodrigo González , quien hace unos años le advirtió públicamente a la conductora de que la boda no solucionaría las diferencias, ahora irreconciliables, entre ella y Alfredo Zambrano , sin embargo la periodista hizo caso omiso a sus consejos y se casó en una fastuosa ceremonia que costó alrededor de 200 mil soles.

Rodrigo González, que en aquellos años era muy íntimo y cercano a Magaly, sabía de todos los problemas que atravesaba la tensa relación entre la periodista y Alfredo Zambrano. El conductor, incluso, llegó a distanciarse de la presentadora porque no veía con buenos ojos los requerimientos y el control que habría intentado ejercer el notario sobre la conductora.

En una entrevista que le dio a Magaly Medina, cuando conducía su programa en Latina, Rodrigo González acusó a la conductora de enemistarlo con su esposo porque, en palabras de la figura televisiva, la Urraca le contaba al notario cuál era la postura de Peluchín sobre la relación.

“Me dolía que no vivieras conmigo cosas por parcializarte, cuando tú y yo hablamos te dije no permitas esto, no te dejes esto, pero tú lo hacías por amor. Luego regresabas y le contamos, generabas una enemistad entre él y yo, Yo siempre te voy a cuidar aunque me cueste un año más sin verte, así tu novio me odie”, señaló Rodrigo González en la recordada conversación con su colega.

LA ADVERTENCIA

En junio de 2016, Rodrigo González conducía el desaparecido programa ‘Amor, amor, amor’ en Latina. El conductor no se guardó su opinión sobre el anuncio del matrimonio de Magaly Medina con Alfredo Zambrano, porque sabía de primera fuente los problemas que vivía la pareja.

“No voy a ser hipócrita. No voy a decir nada que no tenga que decir. A los amigos no se les tiene que condicionar ni escoger los novios, uno solo los apoya”, dijo aquella vez Rodrigo tras presentar la nota del compromiso de Magaly

“Definitivamente no es la persona que me gusta para mi amiga. Pero es una decisión de ella y si ella cree que un matrimonio va a solucionar las diferencias, le deseo todo lo mejor y bien por ella”, disparó ‘Peluchín’.

Las diferencias entre Rodrigo González y el notario Alfredo Zambrano viene desde hace varios años atrás, pues ‘Peluchín’ siempre ha indicado que la actual pareja de Magaly Medina no es su ‘hombre ideal’.

MAGALY ANUNCIA SEPARACIÓN

Magaly Medina anunció que está separada de su esposo, Alfredo Zambrano , y el motivo del fin de su matrimonio no es una tercera persona, sino el fuerte carácter de ambos y el poco tiempo que la periodista tiene debido a su recargada agenda en el canal y sus múltiples ocupaciones. La ‘Urraca’ usó los últimos minutos de su programa para comunicar a su público el difícil momento personal que está pasando actualmente.

El detonante de esta ruptura en la pareja, que se casó el 9 de diciembre del 2016 , en una fastuosa boda que llegó a costar doscientos mil dólares, se dio por una fuerte discusión en la que cada uno expuso sus puntos de vista sin llegar a un acuerdo, razón por la que el notario dejó el hogar conyugal hace casi tres semanas y viajó al exterior con su hija y sobrina.

Magaly Medina anuncia el fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano | Video: ATV

