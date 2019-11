La advertencia de Peluchín a Michelle Soifer: "Fíjate bien a quién tienes al lado"

Rodrigo González y Michelle Soifer han tenido altos y bajos a lo largo de su su relación televisiva. En muchas ocasiones protagonizaron fuertes discusiones, y en otras, se han enviado mensajes de apoyo pese a estar en canales opuestos.

Por ese motivo y enterado del altercado que protagonizó la participante de 'El Dúo Perfecto' con el venezolano Giuseppe Benignini en la comisaría de Callao luego de ser intervenidos porque el venezolano no tenía brevete, el conductor de TV le dedicó unas palabras a la exchica reality.

Para el ex presentador de ' Válgame', Michi aún no ha aprendido de sus errores y experiencias amorosas pasadas. Y aunque ya se le ha recomendado tomar alguna terapia psicológica y ella se ha negado, él le pide cuidarse y no hacer famoso a cualquier persona.

"Yo creo que todo esto no te ha enseñado nada. Creo que quieres hacer famoso a cualquiera. Ya viste las consecuencias. Primero antes de abrirle la puerta de tu vida, tienes que averiguar de quién se trata y no al revés. Lo ves bonito y no Michelle", declaró en un video en Instagram Peluchín.

Aunque no mencionó el nombre del 'Principito', Rodrigo le lanzó una advertencia a Soifer y le recomendó averiguar bien a la persona que tiene al lado y, sobretodo, a aquellos que se acercan cuando atraviesa un mal momento.

"Averigua, fíjate bien a quien tienes al lado. Vive, experimenta, y de ahí dale el poder de convertirlo en alguien mediático, en alguien que todo el mundo conoce. Ten cuidado de quiénes se te acercan, de quienes pueden dispararte cuando estás volando bajo", comentó.

Rodrigo González le manda una advertencia a Michelle Soifer sobre su 'Principito' (Fuente: Instagram)

Rodrigo revela foto comprometedora

En el mes de setiembre, cuando Michelle Soifer se empezaba a dejar ver con Giuseppe Benignini, se publicó una foto comprometedora entre el extranjero y uno de los videntes de la TV, Roberto Granda.

Fue Rodrigo González quien utilizó sus redes sociales para hacer pública la imagen en donde ambos hombres posan para la cámara frente a un espejo y muy cerquita. El esotérico negó que haya existido algo más entre ellos, pero contó detalles del venezolano cuando llegó al país.