Lady Guillén saldrá en las próximas semanas de la TV pues dará a luz a Victoria, su primogénita. La conductora ya tiene 37 semanas de embarazo y continúa al frente de su programa 'Tengo Algo Que Decirte'. Y eso no pasó por alto para Rodrigo González.

En conversación con Peluchín, Lady Guillén contó que trabajará hasta el último día pues señala que estar embarazada no es estar enferma. Por eso, lo conductora seguirá en "Tengo Algo que Decirte" hasta que su hija lo permita.

Rodrigo González le dio toda la razón a su compañera Lady Guillén y le hizo una advertencia que no pasó desapercibida. "Eso está muy bien y tú sabes que el serrucho...¡Ten cuidado!", soltó Peluchín, lo cual causó risas entre ellos.

Lady Guillén declaró que ella no teme el serrucho pues es una mujer que se ha ganado el respeto en TV por sus años trabajando dignamente. La conductora no quiso dar más detalles por el comentario de Rodrigo González, pero el conductor supo que ella lo entendió.

Rodrigo González le advierte del serrucho a Lady Guillén

"Soy una de las mujeres que solamente me he dedicado a trabajar y creo que todo en la vida se gana trabajando y de esa forma uno se gana un respeto, se gana la platita para llevar a la chamba a la casa. No voy a comentar más jajaja", dijo Lady Guillén.

"¡Pero nos entendemos!", dijo entre carcajadas Peluchín para zanjar el tema. Este tema del serrucho sería una indirecta para Karen Schwarz, quien en el pasado fue acusada de dejar fuera de la TV a Sofía Franco.

Hace algunos años, la rubia estaba al frente de la secuencia de 'Espectáculos' de Latina. Sin embargo, salió por unos meses al dar a luz a su hijo. Para cubrir la conducción, la producción llamó a Karen Schwarz, quien terminó quedándose con el espacio que se convirtió en un programa propio.

Y eso no fue todo. Recientemente Georgette Cárdenas acusó a Karen Schwarz de ser su 'serrucho' al ingresar a Panamericana con un espacio de noticias de espectáculo en el mismo horario.

