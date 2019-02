'La Chama' pierde los papeles con Peluchín y le grita en vivo: "¡Déjame hablar!" | VIDEO

Alexandra Méndez perdió los papeles en 'Válgame Dios' cuando estaba contando lo que sucedió en la fiesta que Poly Ávila fue drogada. La 'Chama' intentaba dar detalles de lo ocurrido, pero se ofuscó tanto que no se pudo controlar.

Durante el programa , Rodrigo González intentó hacerle varias preguntas sobre lo ocurrido, pero Alexandra Méndez se sintió abrumada y terminó gritándole al conductor, dejando un silencio muy incómodo.

"¡Déjame hablaaaaar! Joder, nadie me deja hablar", exclamó La Chama. Ante esto, Rodrigo González y Gigi Mitre se le quedaron viendo completamente sorprendidos. Entonces Peluchín le pidió respeto.

"Te voy a dejar hablar, pero primero tranquilízate porque yo te estoy haciendo preguntas que te tengo que hacer y te las estoy haciendo con respeto y no me grites que no soy tu hijo", declaró Rodrigo González

Al escuchar esto, Alexandra Méndez tomó aire y empezó a narrar cómo fue que ayudó a Poly Ávila a salir de la fiesta. Según la Chama, la argentina había llevado su maleta con ropa porque tenía planeado dormir ahí.

Poly Ávila ha manifestado que seguirá toda la denuncia de manera policial y no declarará a la prensa. Además, según unas conversaciones que tuvo la argentina con La Chama, mostró su indignación con André Castañeda por aparecer en un programa de TV hablando de lo sucedido.