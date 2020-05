¿NO LE CREE? Rodrigo González publicó un video de la participación de Amy Gutiérrez en el reality “El Duo Perfecto”. El conductor considera que “archivo implacable”, como lo llama, dejaría mal parada a la salsera.

Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la polémica entre Amy Gutiérrez y Mayra Goñi. El conductor publicó un video de la participación de la salsera en el reality El Dúo Perfecto donde habla de sus sentimientos hacia Nesty. La grabación es reveladora porque permite ver que la intérprete de “No sé” indica que en ocasiones se siente confundida por el acercamiento entre ella y la pareja de Mayra Goñi.

“Las agarradas de manos, caricias, acercamientos, que de una u otra forma juegan con tu mente y te dan ganas de que pase algo más”, dice Amy Gutiérrez en el video que publicó Rodrigo González en su cuenta de Instagram. El conductor no hace más comentarios al respecto, sin embargo, se entiende su postura sobre el tema al calificar el video de “implacable”

Como se recuerda, Amy Gutiérrez le dio una entrevista a Ernesto Pimentel para aclarar la polémica entre ella y Mayra Goñi. Durante esta conversación, la salsera dejó en claro que Nesti es solo un amigo para ella y que nunca quiso que pasará algo más. Además, indicó que cuando dijo que quizás fluya un beso en el escenario con Nesty se trataba de una actuación, no de sus sentimientos.

Ernesto Pimentel, en su personaje de La Chola Chabuca, le pidió que le precise que quiso decir cuando dijo “que fluya un beso”. “Era el personaje de la canción, no era un tema de Amy, era un tema del artista de que sí fluía. A mí no me ha fluido Nesty como hombre, me da mucho que desear cuando la gente habla y señala”, menciona Amy Gutiérrez.

Peluchín saca archivo implacable contra Amy y la pone en aprietos (TROME)

MAYRA AFIRMA QUE SUS SEGUIDORES FUERON HACKEADOS

Mayra Goñi anunció en su cuenta de Instagram que sus fans han sido hackeados. Lo curioso del anuncio es que fue hecho horas después de las fuertes revelaciones de Amy Gutiérrez en el programa “El Reventón de los Sábados”, donde muestra que seguidores de la cantante la tildan de “resbalosa”.

En la entrevista que le hicieron en el mencionado espacio televisivo, Amy Gutiérrez mostró los mensajes que le llegan a su cuenta de Instagram tras las declaraciones de Mayra Goñi sobre el distanciamiento entre ambas. La cantante pop expresó que la salsera dijo que podría fluirle un beso en el escenario con su pareja. Esta frase la hizo alejarse de ella. Goñi volvió a revivir esta polémica que es de hace 5 meses en un directo en Instagram.

Amy Gutiérrez mostró los mensajes que le envían los seguidores de Mayra Goñi en Instagram. Los adjetivos van desde “resbalosa” hasta “terrible”. La cantante pop evitó referirse al tema en sus redes sociales, sin embargo, indicó que las cuentas de sus fans habían sido hackeadas. Esta revelación generó suspicacia entre usuarios de redes sociales, quienes creen que Goñi intenta desligarse de un tema que ella empezó, un daño colateral que no quiere asumir.

Amy rompe en llanto por su mamá y cómo le afecta lo dicho por Mayra Goñi (TROME)

Tik Tok de Mayra Goñi

Amy Gutiérrez explica que quiso decir cuando mencionó la frase que fluya un beso (TROME)

