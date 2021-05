Rodrigo González decidió husmear en el pasado y recordó una anécdota que no deja muy bien parada a Gisela Valcárcel , ya que la describe como una persona controladora con su hija Ethel Pozo , pues constantemente la llamaba para saber dónde estaba y con quién.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ sostuvo que por el año 1998, tuvo la sorpresiva visita de Ethel Pozo en su casa, justo cuando su padre y madre habían viajado a Tarapoto. Fue así que compartió un momento con la hija de la diva de la televisión peruana, Gisela Valcárcel.

Previamente, recordó que a Gisela no le gustaron para nada los romances que su hija mantuvo con Sandro Monzante y Franco Cabrera. “La Ethel se había enamorado de Sandro Monzante y a Gisela no le hacía nada de gracia ese romance, no le gustaba para nada la idea. Ella quería otro tipo de chico, otro tipo de hombre para su hija”, dijo Peluchín.

“Parece que a Ethel le gustaban los chacoteros de la cuadra y al principio a Gisela tampoco le gustaba Franco Cabrera y eso lo sabe todo el entorno. Ya después lo invitó a el gran show, pero al principio, los primeros meses, Gisela no quería a Franco Cabrera, como a Sandro Monzante”, agregó.

CONTROLADORA

En ese momento, Rodrigo contó que una vez en su casa, Gisela no dejaba de llamar a Ethel Pozo. “Ethel terminó en mi casa, yo tenía 17 o 18 años y cuando ella estaba ahí, si Gisela llamó 20 veces es poco. ‘Que dónde estás’, ‘con quién estás’. Si supieran, años más tarde en la casa de tu verdugo estuviste”.

“Yo ahí veía cómo era Gisela con Ethel, uff, la llamaba 25 veces. Donde estás, si te mueves tal y no era la época del terrorismo. La Gisela la marcaba a cada rato”, manifestó Peluchín.

