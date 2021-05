Rodrigo González sobre Pavón: “Quiere mantener a la Sheyla contenta para que no fastidie”

Rodrigo González criticó duramente la reaparición de Sheyla Rojas en TV, durante el programa ‘América hoy’. El popular ‘Peluchín’ indicó que la ahora morena exconductora fue presentada como una mujer ‘trabajadora’ y que parecía ‘Santa Rosa de Lima’.

Como se recuerda, Sheyla Rojas reapareció en la televisión peruana este jueves y dio detalles de su vida en México. Al respecto, Rodrigo González afinó su puntería y disparó con todo contra la exconductora y contra Antonio Pavón.

“Creo que Antonio está haciendo todo lo humanamente posible para mantener a la Sheyla contenta en México con su agricultor y que así no fastidie y no se meta y no trate de pedir que Antoñito regrese”, dijo Rodrigo González.

TROME | Rodrigo González sobre reaparición de Sheyla Rojas

ESTUVO INTERNADA TRAS POLÉMICA EN PERÚ

Sheyla Rojas se pronunció este jueves sobre la difícil situación que vivió luego de que un examigo suyo revelara unos polémicos chats, donde la exrubia se refirió a su relación con Luis Advíncula.

“No fue fácil, yo tomé la decisión de quedarme aquí en Guadalajara porque yo anímicamente me sentía súper mal con todo lo que pasaba. No tenía fuerza para irme a Perú. Estuve tres días súper mal, internada, estuve mal, la pasé mal. Tengo que agradecer porque ahora estoy súper tranquila pero pasé por un momento muy duro”, confesó Shey Shey.