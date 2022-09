Rodrigo González y Gigi Mitre se despacharon con todo contra Ethel Pozo, luego que la hija de Gisela Valcárcel compartiera imágenes en sus redes sociales de lo que fue su despedida de soltera el último fin de semana. Los conductores de Amor y Fuego criticaron los ‘disfuerzos’ de la futura esposa de Julián Alexander.

“Ahí tienen a la ‘fariselita’ celebrando de manera espontánea, totalmente natural, sin disfuerzos, sin poses, como si las cámaras no existiera, mientras el otro (su novio) estaba chupando con dos amigos, creo que él la pasó mejor”, dijo el popular Peluchín. “Siento que Julián, sin tanta pose, fue más genuino”, agregó.

Por su parte, Gigi Mitre consideró que Ethel Pozo no debió haber celebrado una despedida de soltera de ese tipo, con juegos y otras dinámicas propias de la ocasión. “Cada una hace 20 despedidas de soltera si te da la gana, pero creo yo que una despedida de soltera es una vez en la vida, cuando realmente sales de la soltería, pero imagínate que tengas tres matrimonios, ¿tres despedidas de soltera? y haciendo los chistes de disfuerzos... a mí no me parece divertido, no me da risa, encima con el velo, como si tuviera 25 años”, acotó la conductora de Amor y Fuego.

Rodrigo González opinó igual que su compañera y le preguntó a la conductora de América Hoy cuántas veces se despedirá de su soltería. “Quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, recuérdalo”, dijo de manera sarcástica. “Otra que está divorciada, tiene hijas y actúa como si acabara de terminar la secundaria, no ha aprendido nada” , agregó.

Finalmente, Gigi Mitre aseguró que a la edad de Ethel Pozo, ya no se hacen ese tipo de despedidas de soltera. “Ahora se van de viaje, pero estar así con el velo frente a la cámara...”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Christian Domínguez responde EN VIVO a insultos de Leonard León: “Le hice una promesa a sus dos hijos”

Said Palao es captado en notaría con su ex Macarena Vélez: ¿Qué trámite estaban haciendo?

Carla Barzotti sobre Olenka Zimmermann: “Yo también tengo 52, soy su competencia en el Only”