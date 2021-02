A través de su cuenta de Facebook, Rodrigo González arremetió contra Latina por repetir el programa ‘El wasap de JB’ durante el estreno del nuevo espacio cómico de Jorge Benavides en ATV.

El popular ‘Peluchín’ indicó que el rating que logró la repetición de ‘El Wasap de JB’ estuvo cerca de los tres puntos de rating y mencionó que el espacio de JB en aTV se consolidó con 15 puntos.

Por otro lado, Rodrigo González reitera que Latina “se sigue quedando sin programas de entretenimiento y también sin audiencia”.

Este es el mensaje de Rodrigo González:

“A pesar que en San Felipe dijeron que Jorge Benavides tenía las puertas abiertas siempre y lo valoraban como talento, intentaron arruinar su nuevo show.

Latina y su competencia desleal contra su ex figura, Jorge Benavides , no dieron resultados, me cuentan que por mucho que pusieron capítulos repetidos de JB para arruinar su estreno en ATV los resultados iban así

Latina con capítulos repetidos del WhatsApp de JB 3 puntos quedando último lugar de su franja horaria, incluso por debajo de Panamericana

El estreno de JB en ATV lideró cómodamente sobre los 15 puntos con picos de más de 17 puntos

Latina se sigue quedando sin programas de entretenimiento y también sin audiencia

Seguro que el próximo sábado darán 6 horas del refrito y desgastado ‘Yo soy’