FUEEEEEEEEEEEEEEEGO. Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina luego de que ella criticara duramente al programa ‘Amor y fuego’ por utilizar la palabra ampay y, supuestamente, ‘vender humo’ con el informe sobre las ‘Chicas Tulum’ y su ‘encerrona’ con Jefferson Farfán y André Carrillo.

Magaly señaló que “le da pena” que otros programas de la televisión hagan mal uso de lo que realmente significa un ‘ampay’. “En este programa cuando decimos ampay es porque realmente lo tenemos”, precisó.

“A mí la verdad no me gusta porque es un término que utilicé y que se utilizó como sinónimo de ‘Magaly TV’, pero ahora es una palabra bastante distorsionada, se dice ampay a cualquier cosa con tal de vender humo”, agregó la condutora.

Rodrigo González arremete contra Magaly y la tilda de ‘mezquina’

RODRIGO LE CONTESTA CON TODO

Al respecto, Rodrigo González enfureció y llamó ‘mezquina’ a Magaly por criticaros e indicó que ella se cree ‘la biblia’ ya que intenta decirle a los demás como desenvolverse ante pantallas.

“Hay alguien que cree que es la biblia, que tiene que decirle a los demás como desenvolverse en la vida. Si yo tengo que pedir consejos a alguien, no los pediría por ese lado. Hace mucho tiempo que veo inconsecuencias. Me molesta cuando me hablas con indirectas, pero la mezquindad llega a niveles alarmantes. El sol sale para todos y que a todos les vaya bien”, dijo ‘Peluchín’.

Finalmente, Rodrigo le pidió a Magaly Medina que no lo siga provocando porque, en algún momento, disparará contra ella toda su artillería.

“¿Ayer usé la palabra ampay? Yo la aprendí en la casa es palabra. Entiendo que Magaly es un referente de Chollywood (...) no te sientas responsable de nada, ni agarres este hecho para disparar tus mezquindades aprovechando una coyuntura (...) Esto coincide cada vez que se amista con el notario (...) ahora, otra vez, somos una porquería, no me tires de la lengua porque hace rato estoy que me doy un punto para no hablar”, añadió.

