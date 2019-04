Mamá de Milett Figueroa arremete contra Válgame Dios: "Ustedes ganan un punto de rating por mencionar a mi hija"

Martha Valcárcel , madre de Milett Figueroa, perdió los papeles durante el programa Válgame Dios cuando fue confrontada con un trabajador que la denunció por robo, luego de ir hasta su casa a dejarle un celular que había adquirido.

Según la denuncia, Martha Valcárcel y Milett Figueroa le quitaron sus celulares y ocasionaron que se queden sin trabajo. Durante la edición del día miércoles de Válgame Dios, tanto la mamá de la modelo como el presunto agraviado, dieron su versión de los hechos.

Sin embargo, la mamá de Milett Figueroa pidió a los conductores no inmiscuir a su hija en este tema pues actualmente tiene proyectos importantes en su carrera (protagonizará una obra musical)

Tras el enfrentamiento en vivo, Martha Valcárcel mostró su molestia con el programa conducido por Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre. Según la mamá de Milett Figueroa, el espacio había hecho rating al mencionar a su hija.

"Ustedes ganaron un punto de rating cuando meten a Milett Figueroa. Ya se lo regalamos... perfecto, y ahí quedó mi amor. Y no hay más", declaró la mamá de Milett Figueroa.

Mamá de Milett Figueroa critica a Válgame Dios y Peluchín le responde

Tras escuchar las declaraciones de Martha Valcárcel, Rodrigo González y Gigi Mitre prefirieron no contestarle pues se trataba de una persona mayor. Aunque al principio Peluchín intentó decir algo, terminó por concluir que la mamá de Milett Figueroa tenía idealizada a su hija.

"No pues. Qué feo. Señora Martha, usted cuando se escucha... ya, no voy a decir nada. No, porque es una señora y no necesita que yo diga nada. Con respecto a su hija, la tiene idealizada", declaró Peluchín.

Pese a que quiso evitarlo, Rodrigo González le pidió a Martha Valcárcel que, dejando detrás su 'ego' y 'delirio de grandeza', debía pensar en algún momento que por todo el escándalo que hizo, una persona se quedó sin trabajo, cuando todo lo que quiso hacer fue ayudarla a hacer un pago.

"Pero hay una persona que ha perdido su trabajo señora Martha. No sé si en algún momento ese ego, ese delirio de grandeza, no sé, eso, ¿no se pone a pensar que una persona perdió su trabajo, en qué lo beneficiaba, cuál era el show? Él quería ayudar, pasarle el POS para darle una facilidad, usted lo malinterpretó. Pero me imagino, por cómo se comporta y procesa usted, que eso nunca lo vio", finalizó Peluchín.