Augusto Thorndike usó unos minutos de su programa de Willax para referirse al escándalo que se desató la tarde de este viernes en los exteriores del canal, cuando ocho efectivos policiales en dos patrulleros llegaron para intervenir a Rodrigo González por, supuestamente, haber violado una orden del juez que le prohibía referirse a Cathy Sáenz y Susana Umbert, quienes lo denunciaron por violencia psicológica.

“Hasta siete agentes de la Policía llegaron hasta las inmediaciones de un canal de televisión para supuestamente arrestar a un conductor de un programa de entretenimiento por una palabra fuera de lugar supuestamente, como si hablar fuera un delito de flagrancia, una locura. Para eso se presta la policía, mientras tanto vemos que e l hombre más buscado del país se pasea libremente por el Centro de Lima, hablamos de Bruno Pacheco . Y la policia que hace, viene aquí a Willax a intimidarnos, a tratar de llevarse arrestado a uno de los conductores de esta casa televisora por un absurdo legal. Ya empieza a oler a podrido”, dijo el periodista visiblemente indignado.

Asimismo, lamentó que la Policía se preste para esto tipo de situaciones y aseguró que hubo maltrato contra sus compañeros, en un intento de intimidarlos. “ Desde aquí nos solidarizamos plenamente con Rodrigo. Aquí hay algo oscuro, algo que huele a podrido y un gobierno que detesta a esta casa televisora porque les decimos sus verdades. porque mostramos los audios de la corrupción del entorno mas intimo del presidente”, indicó Augusto Thorndike.

El periodista también aseguró que el gobierno no parará hasta cerrar la señal de Willax y las de los demás medios. “Empiezan con Rodrigo González, Beto Ortiz está fuera del país. Es así esto, ya lo veíamos venir y se va poner peor. Hoy vienen por un canal que no les gusta pero más adelante van a ir por otros medios hasta no clausurar y cerrar todas las vías de expresión periodística e independiente de este país porque un gobierno autoritario y corrupto como este es lo que necesita para subsistir en el tiempo”, concluyó.

Periodista de Willax arremetió contra el gobierno de Pedro Castillo luego del fallido intento de intervención a Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González está no habido: Policía no lo encontró en su casa ni en Willax TV para detenerlo

Esta sería la verdadera razón por la que la Policía buscó intervenir a Rodrigo González en su casa y Willax

“El Perú de cabeza”, usuarios de Twitter sorprendidos porque PNP busca a Peluchín