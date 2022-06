Beto Ortiz, Milagros Leiva y Augusto Thorndike salieron en defensa de Rodrigo González luego que efectivos policiales buscaron al conductor de “Amor y Fuego” en su departamento de San Isidro y en su centro de trabajo por denuncias de Susana Umbert y Cathy Sáenz.

Cada periodista utilizó su espacio en Willax TV para “sacar cara” por el presentador de espectáculos y compañero de Gigi Mitre.

“Hasta 7 agentes de la Policía llegaron a las inmediaciones de un canal de televisión para supuestamente arrestar a un conductor de un programa de entretenimiento por una palabra dicha fuera de lugar, supuestamente, como si hablar fuera un delito de flagrancia. Una locura, ¿para eso se presta la policía? Mientras tanto vemos que el hombre más buscado del país se pasea libremente por el Centro de Lima, hablamos de Bruno Pacheco (...) como el presidente no quiere que nadie atrape a Bruno Pacheco, lo cambiaron al general Tiburcio, un buen oficial, y ahora no hay, no existe, se pasea por el Centro de Lima como si nada, ¿y la policía qué hace? Viene aquí a Willax a intimidarnos, a tratar de llevarse arrestado a uno de los conductores de esta casa televisora por un absurdo legal. Ya empieza, empieza esto a oler a podrido”, manifestó Augusto Thorndike en su noticiero.

“Siete policías perdiendo su tiempo, hablando tonterías que ni siquiera habían (...) visto lo que Rodrigo había comentado después de ver el juicio de Johnny Depp ¿es justo esto? ¿Realmente qué es esto? Esto es una payasada policiaca, esto es decir ‘ah, vamos a ir a Willax, les vamos a meter miedo’ ”, dijo Milagros Leiva.

Beto Ortiz no se quedó atrás y también se refirió a la fallida detención de Rodrigo González: “Hoy día han hecho dos esfuerzos realmente conmovedores de tratar de cambiar el titular, uno ha sido el audio que han filtrado de la presidenta del Congreso (...) y el otro, más patético aún, el operativo realmente ridículo que hicieron en nuestro canal para intentar detener al conductor Rodrigo González”.

El conductor de “Beto a saber” cuestionó este operativo policial: “Como si esto fuera más urgente que detener a Bruno Pacheco o Fray Vásquez, que son los prófugos de la mafia que nos gobierna, entonces a estas alturas está bastante claro que el gobierno está en curso de colisión y han entrado en trompo, han entrado en desesperación”.

