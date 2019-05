Peluchín se burla del ampay a la pareja de Ney Guerrero con alcalde de San Miguel: "Es un autoampay con show" | VIDEO

La buena amistad que en algún momento existió entre Rodrigo González y Magaly Medina solo es un recuerdo. Esta vez, el conductor decidió mandarle una 'chiquita' al amigo y exproductor de la Urraca, Ney Guerrero, por su separación.

Durante el programa Válgame Dios se realizó un recuento de las parejas que han anunciado su separación. Se mencionó a Vanessa Terkes y George Forsyth, Josimar y 'La Protagonista', así como Melissa Klug e Ítalo Valcárcel.

Sin embargo, un miembro de la producción del programa de Latina mencionó uno más: Ney Guerrero y Claudia Flórez. Esta última fue ampayada por un diario local besándose con el alcalde de San Miguel, Juan José Guevara.

Claudia Flores envió comunicado donde aclara que no le fue infiel a Ney Guerrero. (VIDEO: ATV)

Ney Guerrero aclaró que hace meses ellos estaban separados y que él intentaba reconquistarla para recuperar su familia, mientras que Claudia Flórez se defendió y señaló que no fue infiel. Sin embargo, este rompimiento no fue considerado por Peluchín.

Rodrigo González se burló del ampay de la ex de Ney Guerrero y también de todo el 'show' que hizo Magaly Medina en su programa al contar que discutieron por la difusión del video, así como de su amistad con su exproductor.

"Ese no se cuenta. Esos auto ampays con tanto show y con tanto: 'Ay, porque yo, aunque sea mi amigo. Gracias a la fuente' Ese no. ¿También se lo van a creer? Eso se llama: 'gracias por ayudarme a no casarme y ya tengo una excusa' Con cariño" , declaró Peluchín carcajeándose, por lo dicho.