Yahaira Plasencia sigue reinventándose y no solo a nivel profesional. Recientemente la salsera se habría sometido a un arreglito estético, según Rodrigo González hizo notar en su programa Amor y Fuego.

El popular conductor de Willax mostró una historia de la cantante, donde aparece promocionando el sorteo de una marca. En las imágenes, se la ve con el labio inferior bastante hinchado, como si se hubiese sometido a un aumento.

“Parece que le ha picado una abeja... me impresiona”, dijo Peluchín. “El labio no le va a su cara”, agregó Gigi Mitre, quien la consideró regia pero cree que se excedió con el posible aumento de labios.

La conductora le recomendó a Yahaira Plasencia tener mucho cuidado con la cantidad de ‘arreglitos’. “Ten cuidado, no vaya ser que te descontroles. Que tus amigos y familia te digan que estás bien ¡ahí no más! Después ya digo quién es esta, no la conozco”, dijo.

“Que alguien le decomise las jeringas, que la detengan antes de ir a los consultorios, no aceptes más canjes”, agregó Rodrigo González, quien también lamentó que ahora todo el mundo se quiera operar. “No lo aceptes todo y menos a la vez”, le aconsejó.

Yahaira Plasencia se hace ‘arreglito’ en los labios y Peluchín se burla | Amor y Fuego