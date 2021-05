NO LA SUELTA. Rodrigo González sigue arremetiendo con todo contra Ethel Pozo y esta vez resaltó que los zapatos no eran de su talla. “Le quedan más grandes que su papel de conductora”, dijo el popular Peluchín.

Asimismo, agregó que quizá la hija de Gisela Valcárcel tiene un complejo porque ‘es bajita y sus compañeras son mas altas’. “Ahí le sobran tres dedos, esas tabas son de Giselo”, bromeó el conductor de Amor y Fuego.

Gigi Mitre quiso sacar cara por Ethel y aseguró que muchas veces, cuando el calzado es de canje, las tallas varían entre las tiendas auspiciadoras. Rodrigo González no se creyó el argumento y dijo que el amor la hace olvidarse de esos detalles. “Anda tan enamorada que no se da cuenta que el zapato le queda grande, como toda ella flota, es el amor”, indicó.

CUIDADO MELISSA

Por otro lado, Peluchín le advirtió a Melissa Paredes que Ethel Pozo podría ‘serrucharla’ en las series que protagoniza ya que ahora anda de novia Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander.

“Ella no para hasta su protagónico, ella va hacer lo posible para que la veamos de lunes a viernes, los sábados, los domigos y en el horario que no ha entrado, ahí va entrar. ¿Tú crees que ahora que es la novia del hermano de Michelle Alexander... Melissa te queda poco, la Ethel no para hasta su próximo protagónico, si es acaparadora, es angurrienta”, aseguró.

