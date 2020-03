¡INDIGNADO! Así se mostró Rodrigo González a través de sus redes sociales luego de asistir a la audiencia por la denuncia que le interpuso la conductora de Mujeres al Mando, Cathy Sáenz, por el presunto delito de violencia familiar.

Por medio de sus historias de Instagram y cuenta de Facebook, el popular Peluchín denunció que no dejaron ingresar a su abogado en la diligencia que se lleva a cabo la mañana de este lunes.

“Vulnerando mi derecho de defensa, no dejaron participar a mi abogado en la audiencia de esta mañana que me interpuso Cathy Sáenz. Sigue sin empezar la audiencia a este momento 10:40 am”, escribió el ex conductor de Válgame Dios en sus redes sociales.