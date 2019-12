Cathy Saenz sorprendió durante la mañana del lunes en el programa ‘Mujeres al Mando’ para referirse a las críticas que recibió tras el último fin de semana cuando estuvo conduciendo la boda de Edison Flores y Ana Siucho y recibió el bouquet de la novia tras la ceremonia.

Y es que este gesto llamó la atención en redes sociales, el cual terminó siendo tendencia porque muchos cuestionaron que la animadora solo recibió por obligación y no por deseo de la novia.

Rodrigo González fue el primero en criticar esto y la calificó de ‘chusca’, terminó que rápidamente se volvió tendencia en redes. En Twitter, usuarios le dedicaron memes y frases a la conductora.

Por ese motivo, Cathy Saenz optó por tomarse unos minutos para referirse a la polémica y le dedicó un mensaje directo a Peluchín y al presunto acoso que el exconductor de Válgame Dios ha dedicado en su contra.

“No puede ser que seamos acosadas y maltratadas a través de cualquier medio y no decir nada. El feminicidio ha aumentado en el Perú entre el 2018 y 2019 y no es una broma. Esto puede llegar a un crimen. No soy la única (víctima) y muchas de mis compañeras como Tilsa Lozano, Sheyla Rojas, Michelle Soifer, la misma Karen, Susana Umbert... Somos mujeres maltratadas y por alguien que sistemáticamente nos insulta, nos humilla”, expresó Saenz.

Además, hizo un llamado a las entidades pertinentes del gobierno para que puedan intervenir en este caso y ponerle un alto a las declaraciones que brinda Rodrigo no solo contra ella sino contra otras mujeres del medio.

“Creo que es momento de llamar a las entidades pertinentes para que se ocupen de este caso. No puede ser que seamos así de maltratadas, humilladas, insultadas. Yo tengo miedo, no iba a decir nada. Pero ayer en la tarde casi no pude salir a almorzar con mis papás, ni a cenar con ellos”, declaró.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos

En otro momento, recordó que ella ya le ha ganado antes un juicio por difamación a Rodrigo González y que esta vez no parará para lograr su tranquilidad. Incluso, calificó a Peluchín de ‘violento’ y calificó todo esta situación como un caso de violencia contra la mujer.

“No voy a permitir que esto pase simplemente como una persona que se da la libertad de juzgar, porque está siendo violento, esto es violencia contra la mujer, y yo voy a llegar hasta el final. Ya hice un juicio que ya gané y voy a seguir porque yo quiero ser una mujer feliz. Mis padres me enseñaron a amar, a ser medida en la crítica y grande en el halago y eso es lo que yo sé hacer. Y no es justo que una persona cree odio alrededor.. Sé que muchas de ustedes, amigas, que están en los medios no pueden hablar pero yo estoy aquí sentada representándolas porque no es posible que esto no pare", finalizó.