A solo horas después que Rodrigo González fuera buscado por la PNP, Cathy Saenz se mostró feliz y cantando en Instagram. En la víspera, la popular ‘mamacha’ fue bombardeada por la noticia de la intervención al conductor de ‘Amor y Fuego’.

La productora solo escribió: “No sé, harta me tienen. A ver... ahora qué pasa... que alguien me explique por favor, estoy editando, no sé, no entiendo nada”.

Según explicó el abogado de Peluchín, Iván Palacios, la PNP buscó a su particionado, ya que presuntamente habría infringido una disposición por el caso de Cathy Saenz y Susana Umbert, pero el letrado recalcó que las denuncias fueron declaradas improcedentes a fines de mayo.

Cathy Saenz feliz y cantando horas después del caso de Peluchín: “Tus sueños se van haciendo realidad”

La productora evitó pronunciarse sobre la fallida detención de Rodrigo González y optó por mostrarse feliz y cantando. “¡¡Feliz!! Qué bonito es ver que tus sueños se van haciendo realidad”, escribió Saenz.

Cathy Saenz feliz y cantando luego que la PNP buscó a ‘Peluchín’

“Ya lo sabes: Todo bien al 100, calma en mi para poder ver y reconocer bendiciones en mi poder”, escribió y cantó la popular ‘mamacha’.

