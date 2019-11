Tras ser testigos de la adrenalina que genera la emisión de un programa en vivo, le pedimos a Cathy Saénz que nos brinde unos minutos a solas. Todo el brillo y magia de 'Mujeres al mando’ se apaga hasta la mañana siguiente y la conductora, con alma de productora, hace una pausa para hablar de temas variados como su incursión en la pantalla chica y sus ‘enfrentamientos’ mediáticos con conocidos personajes de la farándula como Rodrigo González ‘Peluchín’ y Magaly Medina.

La exproductora de 'Combate’ y 'Esto es guerra’ también se animó a contar un poco de su paso por los dos principales realitys de la TV y de cómo ha cambiado el formato en los últimos años y de los retos que debe afrontar para no toparse con una próxima fecha de caducidad.

Luego de tres meses al frente del programa matutino de Latina, Cathy Sáenz considera que el magacín aún tiene mucho por moldear y no se preocupa por las cifras de la audiencia que tanta crítica ha generado de sus adversarios. Sus compañeras también habían hecho lo propio, en su momento.

Muchos indicaron que tu ingreso generó que ‘Mujeres al mando’ hizo que el rating del programa disminuya

No creo que mi ingreso haya hecho que el programa baje en el rating. Lo que pasa es que han empezado a develar el rating y eso está prohibido. Uno va a subir lo que le conviene comunicar. Nosotras no vamos a estar pensando que porque un personaje subió un pantallazo de nuestro rating vamos a preocuparnos. No pasa nada.

Rodrigo González se ha convertido en tu verdugo. ¿Tus críticas te afectan?

Si escuchara sus críticas y las viera, te podría contestar. No sigo a Rodrigo, no lo veo. Si lo hace en redes sociales, yo no me entero. Actualmente tengo cero contacto con él, no me preocupa. Lo que diga me tiene sin cuidado.

Magaly Medina también las acusó de 'defender lo indefendible’ en su programa

Cada una (de las conductoras) tiene su posición y es personal. Magaly es una grande, es la mejor periodista de espectáculos que tiene el Perú y eso no se lo quita nadie. Nosotros no somos un programa periodístico, el de ella sí. Hay toda una chamba detrás. No tenemos por donde ‘acribillar’ a alguien, no damos opiniones sólidas. Si alguien tiene que hacer esas opiniones, es Magaly.

¿Consideras que se viene pronto el fin de Esto es Guerra y de los realitys?

'Esto es guerra’ es un ejemplo de un programa que ha perdurado y es un ejemplo de programa de calidad. Lo perfecto que es el programa es admirable, como productora. A mí me encanta y me sorprende. Es un buen programa, han encontrado la fórmula. Tienen para rato.

Muchos de los chicos reality ya tienen muchos años participando ¿no deberían dar un paso al costado?

A mí me parece que no. Sí funciona, hasta el final, dice la ley de la TV. El grupo ha evolucionado. Ellos están en un buen momento y deben quedarse ahí. Si yo fuera guerrero, seguiría de todas manera ahí, así tuviera 50 años. Mientras el brillo y el ángel me siga alimentando, seguiría en Esto es Guerra. Es como en el fútbol, hay jugadores que juegan hasta los 40.

Te confirmaron con Pataclaun ¿Qué proyectos se vienen con ellos?

Estamos viajando a Argentina para prepararnos y sacar un espectáculo a mediados del próximo año llamado ‘Pata Pata’. Para fin de año se viene un espectaculo más grande con todo el elenco. Para la TV no hay nada con Pataclaun.

¿Retomarás tus funciones de productora en Latina?

Soy productora. Me gusta, me apasiona, me emociona. El próximo año estoy segura que estaré produciendo algo en Latina. Igual sigo haciendo cosas por mi lado para empresas y TV por internet.