Gran conmoción se generó en los exteriores de Willax Televisión este viernes, cuando la Policía acudió a las instalaciones del canal para detener a Rodrigo González por, supuestamente, haber incumplido las medidas de protección a favor de Cathy Sáenz y Susana Umbert, quienes lo denunciaron por violencia psicológica hace varios meses.

La productora de televisión, popularmente conocida como la ‘Mamacha’, se pronunció en sus redes sociales luego de haber sido el blanco de las críticas de los cibernautas, quienes se mostraron indignados con la situación del conductor de Amor y Fuego.

“No sé, harta me tienen” , escribió Cathy Sáenz en un video de sus historias de Instagram. “ A ver... ahora qué pasa... que alguien me explique por favor, estoy editando, no sé, no entiendo nada”, agregó la productora.

El abogado de Rodrigo González, Iván Paredes, le dedicó unas palabras a la también exconductora de televisión para explicarle que su denuncia por violencia psicológica contra Peluchín fue archivada hace varios meses.

“Le explico a la señora que la denuncia que se hizo ante la Fiscalía por violencia psicológica ha sido archivada. El fiscal dijo que no hubo violencia psicológica realizada por Rodrigo González contra usted , basándose en un informe psicológico que señala que usted es una persona con todas sus facultades cognitivas y conductuales normales. No hay delito, me imagino que ya se ha enterado, en todo caso yo le notifico que ya desde hace más de tres meses que el caso ha sido archivado, no hay violencia psicológica, no hay maltrato contra la mujer, y no solo se lo digo a usted, sino también a Susana Umbert y Karen Schwarz, esos delitos ya no constituyen violencia contra la mujer”, indicó el letrado.

Productora Cathy Sáenz dijo no estar enterada del caos que se vivió esta tarde en Willax, cuando la Policía llegó para detener a Rodrigo González por la denuncia que le hizo por violencia psicológica.

