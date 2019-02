Peluchín sobre la 'Chama' en 'Válgame Dios': "Yo no quiero tenerla en el panel" | FOTOS

Rodrigo González la tiene clara: No quiere a Alexandra Méndez 'La Chama' en el programa 'Válgame Dios'. Y es que el conductor del programa de espectáculos conversó con sus fans y se sinceró sobre la situación de 'La Chama' como panelista.

Uno de los seguidores de Rodrigo González le preguntó por la presencia de Alexandra Méndez en el programa que conduce junto a Gigi Mitre. El conductor, que es conocido por ser frontal y directo, declaró que 'La Chama' no estará en su programa.

¿Por qué motivo? Según el conductor, Alexandra Méndez no puede ser juez y parte en el programa por su participación el caso de Poly Ávila. Recordemos que la argentina entabló una denuncia tras haber sido drogada en una fiesta en Asia.

En aquella reunión también estuvo 'La Chama'. Según su propio testimonio, ella ayudó a Poly Ávila en todo momento y fue quien estuvo en comunicación con André Castañeda para que pueda recoger a su ex.

Rodrigo González ha dejado en claro que, mientras el caso no sea investigado correctamente, Alexandra Méndez no estará como panelista de 'Válgame Dios'.

"No, yo ya le manifesté a la producción que hasta que este caso no se aclare, yo no quiero tenerla en el panel. Al menos que venga a decir algo sobre el tema en cuestión. No se puede ser juez y parte", escribió Rodrigo González en Instagram.

Recordemos que durante los últimos programas, el conductor tuvo un par de cruces con la venezolana. La primera vez ella le gritó cuando él le hacía una pregunta. Rodrigo González no dudó en ponerla en su sitio.