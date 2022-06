¡ASU! Christopher Gianotti fue consultado sobre la bronca con Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’. El actor brindó a una entrevista al canal de YouTube de ‘Chiquiwillo’.

“¿Qué pasó con el señor Rodrigo? Yo me acuerdo que estabas en un programa ‘Hola a todos’ y ‘Peluchín’ estaba en ‘Amor, amor, amor’ y soltó un comentario: “Christopher Gianotti conduciendo es como masticar vidrios”, le cuestionó ‘Chiquiwillo’ a Gianotti.

A lo que el youTuber respondió que él y ‘Peluchín’ nunca fueron amigos, pero sí lo invitaban a su programa para ser jurado. “Había una relación laboral sana, normal como cualquiera”, dijo.

Sin embargo, luego que Gianotti salió de Latina - según sus mismas palabras- el conductor de espectáculos inició una ‘pelea’ con él.

“De pronto cuando yo me voy a otro canal es cuando empiezan los cuchillos. Lo que yo digo es tú me puedes caer bien o me puedes caer mal, pero si me caes mal, a mí me importa un c*lo si es que yo estoy en la misma casa. No voy a esperar a que te vayas a otro lado para machacarte (…) Que entre en dimes y diretes con él, que le contesté, sí, pero me arrepiento”, manifestó.

Christopher Gianotti dice que Peluchín fue “hipócrita” con él: Tiene doble discurso

En otro momento, mencionó que vio que Rodrigo González le sugirió a Mario Irivarren que pida la “devolución de su dinero” si estaba siendo tratado por él.

Finalmente, remarcó que le pone un punto final a estos dimes y diretes, y que siempre le deseará lo mismo que él le desea.

“Le deseo lo mismo de lo que él me desea a mi multiplicado por tres, no tengo ningún tipo de intenciones de seguir con esta seudo pelea, porque necesitas dos para pelearse (…) Yo soy sincero, sin caretas, me sacó del cuadro ese doble discurso (…) Gracias por verme, porque si él opina es porque me ha visto, yo no lo veo . Le deseo las mejores vibras”, enfatizó.

