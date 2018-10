Rodrigo González: Cristian Zuárez arremete contra Peluchín por criticarlo y le recuerda que le salvó la vida en México

Cristian Zuárez calificó de ‘malagradecido’ a Rodrigo González, ‘Peluchín’, porque lo criticó en su intención de demandar a Laura Bozzo y pedir una indemnización.



“Ahora que no estoy con Laura soy de lo peor y hace tres años, cuando le salvé la vida, en Acapulco, porque le dio un coma etílico por amanecerse tomando alcohol y sabe Dios qué más porquerías, era el bueno... pues, para mí es solo un malagradecido”, contó Cristian Zuárez.

¿Qué sucedió en Acapulco con Rodrigo?



Estábamos en el yate, el reportero de su programa entrevistaba a la hija de Laura, cuando él se puso mal porque estaba alcoholizado, tenía las manos agarrotadas, pálido, empecé a masajearlo porque ni su novio ni Laura reaccionaban. Luego lo llevé a un hospital, donde le pusieron como tres litros de suero y todo lo pagué con mi plata. Él no sabe nada de mí, pero yo sí de las fiestitas que hace.



‘Peluchín’ defiende a Laura porque quieres enjuiciarla...



Todos esos que salen a defenderla como ‘Peluchín’, Magaly, Roberto Romagnoli (productor argentino) son chupamedias de Laura. Yo solo reclamo lo que es justo.



Pero trabajaste con contrato de Televisa y te pagaban 10 mil dólares mensuales...



Jamas negué el contrato con Televisa, porque con ese dinero le compré su casa a mi mamá y el departamento a mi hija.



¿Si no eras feliz, por qué seguir con Laura? ¿Era conveniencia?



Quise terminar muchas veces, pero ella me amenazaba con dejarme sin trabajo.

¿Por eso le fuiste infiel con Adriana Amiel?



Eso nunca pasó, porque lo mío con Adriana recién es de hace dos meses y ella me apoya mucho, quiere verme bien, estoy mejorando gracias al psicólogo.



Entonces, procederás legalmente...



Ella me ha dicho que está en bancarrota, si eso es cierto, me olvido de todo y le deseo lo mejor.