NO LE GUSTÓ. Rodrigo González mostró su opinión sobre el outfit elegido por Yahaira Plasencia para su fugaz presentanción en los premios Heat, que tuvieron lugar la noche del último jueves en Santo Domingo. El conductor de Willax aseguró, muy a su estilo, que el vestido no fue de su gusto.

Gigi Mitre aseguró que no le gustó ninguno de los looks de las presentadoras y artistas. “Era un exceso de calatería”, afirmó. Su compañero le replicó y dijo que no importa cuánta piel muestren, si no el buen gusto, y puso de ejemplo el atuendo de Michelle Soifer en la portada de la revista Cosas.

“Esa cortina parece que la arañado Leopoldo, mi gato”, se burló el conductor de Amor y Fuego. Asismimo, habló del color del outfit y dijo que al vestirse de amarillo la salsera muestra cuánto confía en su figura. “Está bien porque está con un cuerpazo, pero yo lo veo como un vestido imponible”, indicó.

Por su parte, Gigi aseguró que tampoco le pareció el look de Leslie Shaw, quien se consagró como la ganadora en la categoría ‘Mejor Artista sur’. “No fue su mejor día pero por lo menos la tela se ve de mejor calidad. El vestido de la Yahaira parece una servilleta chifera”, dijo Peluchín.

