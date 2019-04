Critican a Peluchín por aparecer completamente borracho en video de Instagram, pero él reacciona así | VIDEO

Rodrigo González 'Peluchín' sí que disfrutó al máximo su fin de semana. El conductor de 'Válgame Dios' estuvo el fin de semana fuera de Lima celebrando el matrimonio de un familiar. Pero fue tanta la euforia, que los tragos le jugaron una mala pasada.

Un día después de la fiesta, Rodrigo González compartió una serie de videos que grabó su pareja en su cuenta Instagram donde ambos aparecían completamente ebrios tras la fiesta de matrimonio. En el material de redes sociales, ambos dicen cosas incoherentes y sin sentido.

"¿Por qué grabaste ese video que me acabas de enseñar ahora? ¿Me has grabado en ese estado? Ese video lo voy a colgar ahora, fuertes imágenes. Qué pena que no esté Steven porque haríamos detonar una bomba. Enciende el Instagram el cómo volvimos ayer a nuestro cuarto", declaró Rodrigo González.

Rodrigo González explica video borracho

El material que fue publicado recibió algunas críticas de los seguidores de Rodrigo González debido a que consideraban que debía dar el ejemplo con su comportamiento. Sin embargo, todo parece indicar que Peluchín no le hace caso a los comentarios negativos pues tomó con humor lo que publicó su pareja.

Tras mostrar los videos donde ambos están borrachos, Peluchín le preguntó a su pareja: "¿Lo hiciste para uso interno? ¿Y ahora?". Esta no es la primera vez que Rodrigo González deja en claro que sus videos con palabras de grueso calibre no hacen nada de malo a nadie porque las redes sociales son para personas adultas.

En una ocasión anterior, el conductor también fue criticado por subir una foto subida de tono, pero él le recordó a sus seguidores que para tener Instagram o Facebook, los usuarios deben ser mayores de edad.