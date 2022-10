El programa de Amor y Fuego reveló un ampay de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, en el cual bailaba y besaba en el cuello a una joven durante una fiesta en Piura. Las redes se decepcionaron del futbolista de Sport Boys porque se encuentra a la espera de ser padre con Ale Venturo, actual pareja.

En la mañana del 5 de octubre, la pastelera apareció con el ‘Gato’ en la inauguración de su local de comida fitness en la Universidad de Lima en Surco. Ante ello, los usuarios y conductores de otros medios dedujeron que ambos están reconciliados.

No obstante, Peluchín y Gigi Mitre no se quedaron callados y criticaron sobre el posible regreso de la pareja. “Ninguna mujer, aunque no está embarazada, creo yo, le gustaría. Si lo quiere perdonar, es asunto de ella (...) ¿Tan importante es ver el beneficio económico que puede sacar esa inauguración con la presencia del ‘Gato’ que la dignidad se la mete por donde no le cabe? ”, comentó la presentadora.

Peluchín y Gigi de Amor y Fuego comentaron sobre el regreso del 'Gato' Cuba con Ale Venturo

“Realmente, lo que ha demostrado es que lo más importante es su negocio y él no se ha sacado, hasta el día de hoy, la capucha”, dijo el conductor. Además, mencionó que este sería un plan por parte de los padres para aparentar que no ha sucedido nada.

“ Amiga, date cuenta. Si alguien te hace eso embarazada, imagínate lo que te espera , pero cada uno deja sus parámetros. Eso ha sucedido públicamente, es más, el destape, la bomba se ha soltado aquí. Las parejas son las que deciden sus límites”, finalizaron.

