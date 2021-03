Rodrigo González destaca que seguidores pidieron su presencia en el debate

LO RECLAMARON EN EL DEBATE. Luego de la entrevista que le realizaron a la candidata presidencial por Fuerza Popular, usuarios de las redes sociales mostraron su deseo por que Rodrigo González haya participado como moderador en el debate del último domingo, donde estuvieron presentes Daniel Urresti, Daniel Salaverry, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y Yonhy Lescano.

A través de su cuenta de Facebook, el popular Peluchín compartió unos memes que pedían que haya conducido el debate, en vez de la periodista Mávila Huertas. “Yo viendo el debate: Traigan a Peluchín”, “Lo que todo el Perú esperaba”, dicen las divertidas imágenes que muestran a los conductores de Amor y Fuego en la publicidad del evento.

“Mil veces mejor. Ustedes son imparciales no se han vendido con nadie por eso sus preguntas no fueron amables y fueron a la yugular. Nos enorgullecen”, “A como están los candidatos, si vale que los entreviste un farandulero”, “Nunca me ha agradado Peluchin pero después de la entrevista sin filtros con Keiko, hubiese sido genial que él los entreviste a todos/as”, fueron algunos comentarios de la publicación, que en tan solo unos minutos superó las 5 mil reacciones.

LA ENTREVISTA CON KEIKO

Rodrigo González y Gigi Mitre fueron tendencia la tarde del viernes 19 de marzo debido a la épica entrevista que le realizaron a Keiko Fujimori, donde le preguntaron no solo por qué postula por tercera vez, sino también una serie de cuestionamientos sobre su madre, si realmente trabaja y otros que causaron sorpresa a los televidentes y a la misma candidata de Fuerza Popular.

Sin embargo, Keiko, al parecer cansada de las indirectas de los conductores, evidenció su molestia cuando Peluchín le recalcaba los errores políticos que cometió a pesar que en todo momento intentó disimular su incomodidad con una sonrisa.

Uno de los momentos cumbre de la entrevista, sin duda, fue cuando Gigi Miltre tildó de ‘desgraciada’ a Keiko Fujimori por el caso de su madre Susana Higuchi. Pero también hubo situaciones en que la candidata tuvo que respirar y aparentar tranquilidad.

Pero luego los cuestionamientos fueron llegando uno a otro, sobre todo cuando ‘Peluchín’ le preguntó si consideraba que ser presidenta de un partido lo consideraba trabajo y cómo se presentaría ante una empresa.

No todo quedó ahí, en el juego de la ruleta el mismo conductor de TV también la vaciló con el ‘Ven Kaori, hijita ven’ cuando Keiko estaba a punto de completar uno de los retos que le habían puesto en el programa.

Casi al final de la entrevista, tanto Gigi como Rodrigo le agradecieron su presencia en el programa, pero ‘Peluchín’ no se quedó con las ganas y dijo: “Tienes 30 segundos para enviar un mensaje al público que valora tu coraje y no sabe si estás lista para perder por tercera vez”.

