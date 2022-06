Gigi Mitre apareció EN VIVO en el programa ‘Amor y Fuego’ luego que la Policía Nacional llegara a los exteriores de Willax TV para detener a su compañero Rodrigo González por los casos de denuncias de Susana Umbert y Cathy Sáenz. La conductora arremetió contra el gobierno de turno al decir que es “una cortina de humo”.

“Rodrigo ayer simplemente como comentando el caso que Johnny Depp le ganó a Amber Heard, él dijo que con esos casos él ha ganado, ha sido archivado, que quede claro eso, él en ningún momento dijo la palabra mataprograma, ni chusca, ni mosca muerta, ni nada . Dijo que de estos casos en los que me he visto señalado como maltratador, yo me voy a defender ”, dijo.

En esa línea, Gigi Mitre dejó entrever que el gobierno de Pedro Castillo estaría detrás de esta medida policial contra ‘Peluchín’ y que sería parte de una “cortina de humo”, luego que Willax TV revelara audios que implican al mandatario.

“Qué coincidencia, quiero ser mal pensada, ayer Phillip Butters saca un audio donde se muestra lo nauseabundo de este gobierno y ahora resulta que toda la Policía está buscando a Rodrigo , vaya injusticia”, puntualizó.

Policía llega a Willax TV para detener a ‘Peluchín’

Rodrigo González ‘Peluchín’ se encuentra en el ojo de la tormenta luego que efectivos policiales llegaran a las afueras de Willax TV para detener a conductor de ‘Amor y Fuego’. La transmisión fue compartida EN VIVO por la misma Gigi Mitre.

“Buenas tardes, esta mañana un contingente de policías fueron a buscar a Rodrigo a su casa y ahora se encuentran en las afueras del canal, estamos en vivo , también ha llegado el abogado Iván Paredes por los casos Susana Umbert y Cathy Sáenz”, inició diciendo Gigi.

Según comunicó un policía, han llegado para intervenir a Rodrigo González por haber incumplido la medida de protección contra la productora Cathy Sáenz y la gerente de Entretenimiento de Latina.

Sin embargo, los efectivos no encontraron al conductor de ‘Amor y Fuego’ ni en su casa ni en la sede de Willax TV, ante esto, el panorama se descontroló en las afueras de la emisora televisiva.