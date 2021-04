Rodrigo González arremete contra Diego Zurek por discriminar a Pedro Castillo: “Me parece una vergüenza”

Rodrigo González se mostró molesto con las personas que insultaron y discriminaron al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, tras conocer que lideró los resultados de la ONPE tras las Elecciones 2021.

Rodrigo González puso como ejemplo de mal proceder a Diego Zurek, quien minimizó y cosificó a Pedro Castillo publicando un video de él en sus redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN: Tula Rodríguez explota contra comentarios racistas hacia Pedro Castillo

El conductor de ‘Amor y fuego’ afinó su puntería contra el exguerrerito por decir “¿Qué es eso? ¿Un presidente?” cuando se refirió a Pedro Castillo.

“Si no estás de acuerdo, puedes decirlo, pero decir por qué, decir tus motivos. No decir ‘que es eso’, Nadie tiene que poner insultos, ofensas ni ataques discriminatorios como Diego Zurek. Me parece una vergüenza expresarse así”, dijo Rodrigo González.

TROME | Rodrigo González arremete contra Diego Zurek por discriminar a Pedro Castillo

RESULTADOS DE LA ONPE:

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue dando a conocer los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2021 al 85.085% de las actas procesadas y afianza a Pedro Castillo en primer lugar con 18.579%, seguido de Keiko Fujimori (13.197%) que supera a Hernando de Soto (12.105%). Rafael López Aliaga (12.019%), Yonhy Lescano (9.059%), Verónika Mendoza (7.837%), César Acuña (5.973%) y George Forsyth (5.673%).

Estos resultados de la ONPE fueron contabilizados a las 15:31 p.m. y difundidos a través de los canales oficiales.